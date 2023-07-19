Жизнь станет проще. Как научиться принимать решения без сомнений: советы психологов

Страх ошибиться

Человек может так сильно бояться ошибиться, что отказывается от любого выбора. Такая нерешительность может оказывать негативное влияние на качество всей жизни. Бывают случаи, когда при выборе действительно важно взвесить все "за" и "против".

Однако в более простых вопросах следует привыкнуть к тому, что ошибаться - это нормально. Ошибки помогают развиваться и учиться на своем опыте.

Четкое понимание собственных целей и приоритетов

Делая выбор, всегда обращайте внимание на то, что для вас в приоритете и как ваше решение повлияет на вас в будущем. Так вам будет проще взвешивать преимущества и недостатки решения.

Оставляйте пространство для "маневра"

Иными словами, подготовьте для себя план "Б".

Если вам все равно необходимо окончательное решение, но это трудно, обдумайте, что вы будете делать в случае провала. К примеру, если вы хотите сменить род деятельности, то чем будете заниматься, если не сразу сможете найти новую работу.

Мысленно составьте сценарий, что будете делать, если передумаете или ваше решение окажется ошибочным. Это поможет не растеряться в неожиданной ситуации и действовать согласно плану.