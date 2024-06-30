RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жизнь пяти знаков Зодиака наполнится счастьем уже с понедельника

Каким знакам Зодиака повезет уже на днях (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Первая неделя июля осчастливит представителей пяти знаков Зодиака. Уже с понедельника их жизнь наполнится радостью и позитивом.

Каким знакам Зодиака улыбнется удача, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Лев

Новая неделя приятно вас удивит. Вы чудом решите все сложные вопросы и справитесь со всем, что точно подарит вам радость. И уже к выходным у вас появится возможность вздохнуть с облегчением и насладиться полноценным отдыхом.

Козерог

С понедельника вам стоит расставить  приоритеты и сосредоточиться только на них. Так вы сумеете выжать из этой недели максимум пользы, ведь перед вами стоит немало задач. Успех на работе поможет вам начать счастливую жизнь, о которой вы так давно мечтали.

Дева

Признайтесь себе в тех желаниях, которые вы старились подавить. Вы достойны всего, чего хотите. И эта неделя подарит вам возможность воплощать свои мечты в жизнь, смелее хватайте удачу за хвост!

Телец

Вы окажетесь в центре внимания и можете получить награду за все свои добрые дела. Конечно же, это принесет радость. Не бойтесь успеха, вы достойны самого лучшего. Начинайте новую жизнь, в которой нет места грусти и проблемам.

Овен

Новая неделя позволит вам освободиться от груза, который не давал вам спокойно жить. Отбросьте страхи и боритесь с трудностями, у вас все получится. Везение и поддержка друзей станут надежными спутниками на все семь дней. 

К слову, ранее мы уже рассказывали, что июль подарит шанс на миллион пяти знакам Зодиака.

Помимо этого, недавно стало известно, каким знакам Зодиака не суждено быть вместе.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопАстрология