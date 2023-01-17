В жизни этих знаков Зодиака наступят светлые дни: кому повезет до конца января

Овен

В вашем знаке до конца февраля поселится Юпитер, а это значит, что счастливые события и эмоции начнут вас преследовать на каждом шагу. Энтузиазм и радость будут сопровождать вас во всех делах. Возможна новая работа, проект, неожиданная прибыль - у вас начнется новый продуктивный цикл.

Если вы задумали что-то интересное и вам нужны на это деньги - будьте уверены, что они у вас появятся. Никто не сможет устоять под вашим обаянием и напором. Будьте ближе к своей половинке и в ваших отношения снова станет тепло.

Близнецы

Вторая половина января пройдет на позитивной ноте и для этого не придется сворачивать горы. Звезды будут вам во всем помогать. Этот период станет настоящим зарядом мотивации и позволит вам быстро двигаться вперед.

Возможны перспективные знакомства в личной сфере. А также звезды направят вас к реальным возможностям, которыми обязательно нужно воспользоваться. Амбиции вырастут в разы, а это даст шанс развиваться и улучшать свое положение во многих сферах.

Лев

Юпитер в Овне подтолкнет вас в нужном направлении, чтобы вы раскрыли все таланты по максимуму. Вы преуспеете во всем, что будет делать и начнете по-настоящему сиять.

Будьте открыты к любому предложению или приглашению на мероприятия - есть все шансы встретить человека, который изменит всю вашу жизнь. Важный человек может находиться прямо у вас под носом и вам всего лишь нужно дать ему шанс.