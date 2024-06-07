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В жизни трех знаков Зодиака закончится "черная полоса": все изменится к лучшему

Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

После 6 июня в жизни трех знаков Зодиака наконец-то закончится "черная полоса". Все изменило Новолуние, которое подарит им шанс на счастье.

Какие знаки Зодиака возродятся из пепла, словно птица феникс, рассказывает РБК-Украина (проект Syler) со ссылкой на Spiritualify.

Дева

Постарайтесь не обременять себя пустыми разговорами. Общение не должно приносить негатив, а потому позвольте себе отказаться от встреч с людьми, которые вызывают плохие эмоции.

С наступлением Новолуния ваша жизнь начнется меняться к лучшему. И постарайтесь оставить все, что тянуло вас на дно, в прошлом. Приготовьтесь, вскоре начнется "белая полоса". 

Весы

Ловите момент, вы получите шанс возродиться из пепла. Занимайтесь любимым делом и не утруждайте себя решением чужих проблем. Улучшайте свою жизнь и меняйте ее так, как хочется именно вам.

Займитесь созданием уюта у вас дома. Возможно, пришло время сделать ремонт или устроить перестановку. Такие перемены пойдут вам на пользу.

Близнецы

Новолуние обнажит эмоции, вы сможете лучше понять свои чувства и желания. Наступит момент, когда вы поймете, что готовы к переменам. И если вы решились - действуйте.

Вы сможете поставить точку во всех нерешенных вопросах, преодолеть проблемы и оставить в прошлом все, что не приносило радости. Для этого придется сжечь мосты, но вы справитесь со всем этим.

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