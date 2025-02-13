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В жизни трех знаков Зодиака наконец-то все встанет на свои места. Встречайте кармическую удачу

Каким знакам Зодиака вскоре повезет (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

14 февраля, когда Меркурий окажется в знаке Рыбы, у представителей трех знаков Зодиака начнется невероятный период. Их ждут кармические чудеса.

Какие знаки Зодиака наконец-то смогут навести порядок в своей жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Рак

Меркурий в Рыбах принесет вам долгожданное ощущение радости. И если вы уже давно не ждете от жизни чего-то особенного, вскоре все изменится. Впустите в свое сердце счастье, ведь оно уже очень близко.

Хорошие новости и приятные встречи помогут вам осознать, что не все так плохо, как вам кажется. Кармическая удача восстановит справедливость и не позволит вам грустить. Все произойдет неожиданно, просто позвольте себе насладиться этим моментом.

Рыбы

Необдуманные решения и разочарование могли сбить вас с правильного пути. Однако не торопитесь посыпать голову пеплом, вскоре все изменится. Кармическая удача, которую "призовет" Меркурий, будет особенно благосклонной именно к вам, ведь планета окажется в вашем знаке Зодиака.

Пора снова почувствовать радость, вы поймете, что любовь и счастье не прошли мимо вас. Все складывается наилучшим образом, а период, который начинается в вашей жизни, станет по-настоящему волшебным.

Близнецы

Настраивайтесь на позитив, Меркурий подарит вам хорошее настроение и легкость. Не отказывайте себе в маленьких и больших радостях, порой бывает так, что вы прячетесь в чьей-то тени. Но кармическая не позволит вам упускать свое счастье.

Все изменится, важно лишь осмелиться и позволить себе взлететь выше всех. Уже скоро в вашем сердце снова зажжется искра радости. А потому готовьтесь расправлять крылья, все будет хорошо.

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