Спалили власну доньку: нові деталі страшного злочину під Житомиром

Поліція виявила страшну знахідку
Поліція, яка розслідує жорстоке вбивство п'ятирічної Даринки власними батьками, виявила людські останки в тому місці, де вказав біологічний батько дитини.
Слідчим довелося прочесати великий шматок території і заради пошуків було прийнято рішення навіть змінити русло водного потоку. Як повідомила депутат Житомирської обласної ради Олена Галагуза, в місці, на яке вказав біологічний батько Даринки, поліція знайшла череп та інші людські кістки.
Всі знайдені останки відправили на експертизу, щоб з'ясувати, чи мають вони відношення до вбивства п'ятирічної дитини.
Даринку в 2015 році забрали у батьків, так як сім'я значилася як неблагополучна. Дівчинку віддали в прийомну сім'ю, а через три роки її повернули біологічним батькам за рішенням суду.
Через чотири місяці з дівчинкою сталася трагедія і вона загинула. На даний момент триває слідство, і поліція з'ясовує від чого настала смерть дитини – від нещасного випадку або її вбили рідні батьки. Відомо, що вони спробували позбутися тіла, а замість неї при перевірці соціальних служб, представили іншу дитину.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мати загиблої дівчинки під Житомиром дала скандальне інтерв'ю.
А також розповідали про те, що односельці батьків-вбивць під Житомиром розповіли про схожу трагедії, яка сталася багато років тому.