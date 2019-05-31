Горе-батьки спалили доньку: моторошні подробиці трагедії під Житомиром (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Вбивство дитини під Житомиром нагадало односельцям схожий злочин 8 років тому

Горе-батьки вбили п'ятирічну дочку і спалили тіло, щоб приховати злочин. Моторошна історія сталася під Житомиром і викликала широкий резонанс. Як з'ясувалося, вісім років тому в цьому селі Листвиця Овруцького району також вбили людину, намагалися розчленувати тіло та спалити в печі, передають "Вести".

Місцеві жителі шоковані подією. 50-річний батько Даші Макарчук Павло, який страждає на алкоголізм, ще в серпні 2018 року вдарив її кулаком по голові, після чого дитина впала, вдарилася об металеве ліжко, втратила свідомість та померла. Разом із матір'ю дівчинки вони вирішили позбутися тіла, щоб і далі отримувати матеріальну допомогу від держави - у дівчинки вроджений правосторонній параліч Дюшена-Ерба і диплегія верхніх кінцівок (підвид ДЦП), і вони отримували щомісяця 2 тисячі гривень.

Горе-мати Олена Кусенко (фото: zhitomir.info)

Обоє батьків не працювали, були відлюдькуватими, пиячили та бешкетували, жили за рахунок допомоги на дітей. Раніше дівчинку у них забрали і передали у прийомну родину, однак через суд і під тиском активістів дитину повернули назад до біологічних батьків.

Як розповідають місцеві, те, що Даша народилася інвалідом - провина Павла, який бив дружину під час вагітності.

У 41-річної Олени Кусенко всього п'ятеро дітей, стосовно двох старших - хлопчика і дівчинки - її позбавили батьківських прав. Після затримання горе-батьки зізналися поліцейським у вбивстві. Мати дівчинки розповіла, що спалювали тіло доньки у пічці кілька днів, а попіл викинули у водойму.

Вбивство дитини під Житомиром (фото: facebook.com/В'ячеслав Печененка

За словами викладачки місцевої школи Олени Іванівни, 8 років тому в селі сталося схожий злочин: "Наталя Хілевич вбила чоловіка-п'яницю напередодні 23 лютого, а потім намагалася його розчленувати і спалити тіло в печі. Але у неї нічого не вийшло. Тіло знайшли в сінях. Але тоді по селу всі обговорювали цей випадок в подробицях. А зараз, коли довідалися, що Павло спалив Дашу, згадали цю давню історію".

Також місцеві вважають, що рішення про повернення дівчинки в рідну сім'ю було великою помилкою. Коли Даша жила в прийомній сім'ї - у Наталії Коберник - її стан здоров'я помітно покращився, лікування дало приголомшливий результат, і її права ручка заробила.

Даша могла й далі жити у прийомній сім'ї (Фото: vesti-ukr.com)

Потім біологічні батьки дитини активізувалися, запевняли, що кинули пити і хочуть забрати Дашу назад. Також вони підключили активістів, які обмовили Коберник в нібито сексуальному насильстві стосовно дівчинки, намагалися викрасти дитину з дитячого садка, влаштовували скандали на засіданнях міськради. В результаті під тиском активістів служба у справах дітей Овруцького району підтримала передачу дівчинки в руки Макарчук.

"Дашу забрали 12 квітня 2018 року. А вже у серпні ці нелюди, виявляється, її вбили. Останні дев'ять місяців ніхто не знав, де вона і що з нею відбувається. Хоча соцслужби зобов'язані були це контролювати. У січні 2019 року несподівано з'ясувалося, що Дашу вже кілька місяців не бачив жоден соціальний працівник. Представники соцслужби з Овруцького району тричі приходили в цю сім'ю і жодного разу не бачили дитини", - розповіла прийомна мама Даші Наталія Коберник.

Батьків Даші затримали (zhitomir.info)

Коли поліцейські прийшли перевірити Дашу, Олена винесли їм свого чотирирічного сина, одягненого під дівчинку. Але обман вдалося розкрити.

Тепер у виконкомі Житомирської міськради заявляють, що всі особи, причетні до страшної трагедії, повинні понести покарання, включаючи також і активістів Галину Чижову, Віктора Котенка та Олександра Коцюбка.

Мер Житомира Сергій Сухомлин наголошує, що Даша "могла й далі жити в родині, де її любили, нею займалися і лікували. Тепер її немає. Всі причетні до цієї трагедії повинні понести відповідальність: чиновники, працівники соціальних служб, вищезгадані "активісти"".

За словами колишнього уповноваженого з прав дітей при президентові Миколи Кулеби, зараз волонтери розповідають, що вони не винні, і це суд прийняв рішення повернути Дашу, у вбивство якої вони взагалі не вірять. Також він розповів, що коли дівчинку повернули Павлу і Олені, соцслужби виявили неналежні умови життя, і "батьків оштрафували, але дитину залишили".

Відео: YouTube / Житомир.info

Нагадаємо, горе-батьки зізналися у страшному вбивстві, яке вони скоїли близько 8 місяців назад.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 4 травня в Новояровську Львівській області біля багатоповерхівки знайшли тіло невідомої дівчини.