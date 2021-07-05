Під Житомиром підліток підстрелив дитину: рушницю знайшов у сараї
У Житомирській області підліток підстрелив дитину з пневматичної рушниці. Зброю він знайшов у сараї біля будинку, де гостював разом з родичем.
Деталі події повідомили в пресслужбі Національної поліції Житомирської області.
Трагедія сталася в неділю, 4 липня, в селі Бастова Рудня. У швидку медичну допомогу надійшло повідомлення про поранення дитини. Хлопчика госпіталізували в Пулинську лікарню, де лікарі діагностували у нього поранення грудної клітини. В обласній дитячій лікарні дитині провели екстрену операцію.
Про інцидент повідомили у відділення поліції в смт Ємільчине. У село виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що 11-річний хлопчик з Житомира гостював разом з 13-річним родичем в селі у рідних.
Хлопчики гуляли по території та виявили в сараї домоволодіння пневматичну рушницю. Попередньо, зброю там залишив батько одного з підлітків.
Під час небезпечних ігор зі зброєю, старший хлопчик ненавмисно потрапив у молодшого з досить близької відстані.
Поліція встановлює всі обставини події та з'ясовує всі подробиці трагедії. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.
У поліції звернулися до батьків з проханням ретельно контролювати ігри дітей, а також уважніше ставитися до того, що може потрапити в руки дітей.
- Відповідально ставтеся до організації відпочинку та розваги дітей.
- Не забувайте їм нагадувати про правила поведінки вдома і в громадських місцях.
- Навчіть безпечної поведінки з побутовими та господарськими приладами.
- Ні в якому разі не допускайте можливості потрапляння в руки дітей небезпечних предметів і речовин.
- Контролюйте місце перебування неповнолітніх та їх рід занять.
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