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Під Житомиром знайшли таємне місто часів Київської Русі

Житомир, Середа 23 вересня 2020 13:54
Під Житомиром знайшли таємне місто часів Київської Русі
Під Житомиром розкопали древнє місто (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Житомирській області розкопали стародавнє поселення

Під Житомиром археологи розкопали древнє місто часів Київської Русі. Дуже древнє поселення вціліло завдяки залишкам цегли. Скоріше всього, це була церква. Про це написав науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Олександр Алфьоров в Facebook.

"Археологи, які обстежили місце знахідки Городницького скарбу під керівництвом Андрія Петраускаса, знайшли невідоме раніше місто часів Київської Русі. Воно "загубилося" просто в Городниці. Тільки професійний погляд археологів виділив серед дерев і горбистій місцевості структуру досить великого міста", – написав вчений.

Стародавня Городниця мала дві лінії оборони – вали. Крім того, наші предки створили спеціально підготовлені оборонні круті схили.

На місці виявленого поселення археологи також знайшли невеликі фрагменти обпаленої глини, що нагадує про плінф – цеглу княжих часів.

"Перед нами знайдений град зі складною фортифікацією і, очевидно, з залишками цегельної будови (швидше за все, церкви)", – додав Алфьоров.

Відзначимо, в кінці серпня в Городниці на Житомирщині, місцеві жителі на березі річки Случ знайшли 32 срібняки часів Київської Русі, які історики вважають унікальним скарбом національного значення.

Потім археологи виявили там ще 6 срібняків.

Під Житомиром знайшли таємне місто часів Київської РусіПід Житомиром знайшли таємне місто часів Київської РусіПід Житомиром знайшли залишки стародавнього міста (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov)

Як ми раніше писали, під Луганськом знайшли сакральне коло у скіфському кургані.

Нагадаємо, нещодавно на місці унікального святилища в Україні виявили унікальні артефакти.

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