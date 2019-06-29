Під Житомиром 6-річна дівчинка вистрілила з рушниці в подружку

Під Житомиром в селі Черняхів 6-річна дівчинка вистрілила в плече 10-річної подружки. Трагедія сталася після того, як діти, граючись у дворі будинку знайшли пневматичну гвинтівку. Про це йдеться в повідомленні поліції Житомирської області.

Інцидент стався ввечері 28 червня. Близько 19.30 в Черняхівське відділення поліції зателефонували з лікарні і повідомили про те, що до них поступила дитина з пораненням від пневматичної зброї.

Співробітники поліції встановили, що дівчатка знайшли пневмоническую гвинтівку у дворі будинку, яку господар використовував для відлякування птахів від плодових дерев. При цьому зброя була заряджена.

Під Житомиром дівчинка вистрілила в подружку з гвинтівки (ілюстративне фото: pixabay.com)

В даний момент стан дівчинки задовільний, загрози її життю немає. Пневматичну зброю господар дому добровільно віддав поліції.

Правоохоронні органи в черговий раз закликають власників будь-якої зброї зберігати її в недоступному для дітей місці. Краще всього тримати зброю в розібраному стані в закритому сейфі.

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