В Житомире построят инклюзивное жилье для переселенцев: смотрите первые визуализации

Каким будет жилье для переселенцев

В Красном переулке в Житомире построят четыре многоэтажки на 116 квартир. Здесь смогут разместиться более 400 внутренне перемещенных себе.

В подвале одного из домов запроектировали укрытие, в котором при необходимости смогут разместиться жители всех четырех домов.

Квартиры будут одно- и двухкомнатными. Строительство квартир включает также минимальную меблировку и обустройство бытовой техники.

На каждом доме планируют установить солнечные панели, а сами квартиры будут отапливать через твердотопливную котельную. Таким образом, по уровню энергоэффективности новое жилище будет соответствовать классу С.

Отмечается, что современные энергоэффективные решения - это одно из требований партнеров.

Инклюзивное жилье для переселенцев в Житомире (фото: zt-rada.gov.ua)

Еще одним важным моментом является предсказуемая инклюзивность. Все квартиры первого этажа во всех домах рассчитаны на проживание в них маломобильных групп населения.

В санузлах вместо стандартных ванн размещают душевые кабины с откидными сиденьями. У всех сантехнических приборов будут установлены необходимые перила.

Придомовую территорию и укрытие будут также строить с учетом потребностей маломобильных граждан.

Инклюзивное жилье для переселенцев в Житомире (фото: zt-rada.gov.ua)

Однако другим важным требованием Евросоюза является то, что в ближайшие 10 лет после ввода этих домов в эксплуатацию квартиры должны оставаться в коммунальной собственности.

То есть они не могут быть отчуждены или приватизированы, а пользоваться ими должны люди, подпадающие под категорию уязвимых.