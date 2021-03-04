У Житомирі в тролейбусі розпилили газ в обличчя військовому, який заступився за пенсіонерку

Як розповіла очевидець події Оксана Гуменюк, кореспондент видання, конфлікт спалахнув вчора вдень в тролейбусі, який рухався за маршрутом №2 на відрізку між зупинкою "Площа Перемоги" і "Вулиця Ольжича".

За її словами, все почалося з того, що кондуктор зробила зауваження пенсіонерці, яка хотіла їхати на пільгових умовах, але оскільки такий пільговий час (з 10.00 до 16.00) вже пройшов, кондуктор наполягала на тому, щоб висадити жінку з тролейбуса.

"За пенсіонерку вступився військовослужбовець - чоловік був у військовій формі з нашивками та з військовим рюкзаком. Він стояв на задньому майданчику тролейбуса. Після зауваження військового двоє молодиків віком до 20 років, які сиділи на місцях на середньому майданчику тролейбуса, голосно обурилися і почали словесно ображати військового, називаючи його "пільговиком-нікчемою"", - розповіла Гуменюк.

Коли ж військовий кілька разів закликав хлопців забрати свої слова назад, ті не тільки не вибачилися, але і перейшли на нецензурну лайку на його адресу. Тоді військовий підійшов до грубіянів, притиснув їх в кутку і наказав вибачитися.

"Наголошую: він лише затис хлопців, а не зчинив бійку, як про це сказала при мені кондукторка тролейбуса. У відповідь один із хлопців вихопив балончик і розпилив газ просто в обличчя військовому", - описала події Гуменюк.

Газ відразу розійшовся салоном тролейбуса і пасажири почали кашляти, вимагаючи відкрити двері. Водій тролейбуса зупинився на світлофорі та відкрила двері.

"Ті двоє хлопців спробували вистрибнути з тролейбуса. Одному з них дійсно вдалося втекти, а іншого - постраждалий військовий зловив і не відпускав, хоча й не міг при цьому розплющити очей, забризканих газом. Люди дали військовому пляшку з водою, щоб він міг вмитися. Показово, що він поділився цією водою і з тим хлопцем, якого тримав – аби той теж зміг змити з себе газ, який і йому потрапив на обличчя", - говорить очевидець.

На вимогу пасажирів водій тролейбуса викликала наряд поліції та "швидку" для військового.

Представник патрульної поліції Житомирської області Тетяна Носадчук розповіла, що військового госпіталізували до травмпункту Житомирської міської лікарні №2. А хлопця, який розпилив газовий балончик, доставили до Житомирського районного управління поліції.

Також вона додала, що покарання агресивному пасажиру будуть визначати в тому числі й у залежності від тяжкості травми потерпілого.