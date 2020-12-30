Жителям Києва готують підвищення ціни на воду: на скільки взлетить тариф

З 1 січня мешканців Києва чекає подорожчання на послугу холодної води. У середньому тариф збільшиться на 15-20%. У столиці тариф підвищиться до 14,74 грн за водопостачання та 12,61 грн за "куб" за водовідведення.

Як повідомляється на сайті Водоканалу, з 2021 року встановлюються нові тарифи на водопостачання та водовідведення.

"Встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів р. Києва в розмірі 27,35 грн (в т. ч. ПДВ 4,56 грн) за 1 куб. м, з них: 14,74 грн (у т. Ч. ПДВ 2,46 грн) за 1 куб. м водопостачання; 12,61 грн (у т. Ч. ПДВ 2,10 грн) за 1 куб. м водовідведення", - сказано в повідомленні на сайті.

Наголошується, що розрахунки планованих тарифів на 2021 рік проведено на підставі і виключно відповідно до вимог чинного законодавства України та постанов національного регулятора.

Вже відомо що тарифи зміняться, зокрема, в Києві, Одесі, Дніпропетровську, Харкові, Львові, Запоріжжі та більшості інших обласних центрів. Також прописані зміни в тарифах для деяких водоканалів у райцентрах (Біла Церква, Бровари, Ірпінь, Кривий Ріг, Умань та ін).

До речі, в різних містах рівень подорожчання розрізняється, через те, що умови подачі і відведення води різні.

Як ми раніше писали, підвищення тарифів на перевезення в маршрутках Києва перенесли. Як повідомили в Київраді, протягом першого кварталу 2021 року вартість проїзду в громадському міському транспорті підвищуватися не буде.