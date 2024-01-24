Работящая и при памяти. Как живет 100-летняя украинка, которая никогда ни с кем не ссорилась
Жительница поселка Устиновка Кропивницкого района Надежда Придьма недавно отпраздновала свой век.
Как живет дама-долгожительница, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне".
История Надежды Придьмы
Женщина пережила Голодомор и Вторую мировую войну. Воспитала дочь, имеет двух внучек и четырех правнуков. В семье еще не было долгожителей – она первая.
Как рассказала дочь юбилярши Валентина Пилат, Надежда Придьма родилась в поселке Устиновка в многодетной семье, где воспитывали пятерых детей. После окончания семи классов школы женщина тяжело работала в колхозах.
После этого Надежда вышла на пенсию. Она работала дома, держала хозяйство.
"Она у нас очень работящая. В прошлом году мой муж выломал целый прицеп кукурузы, так она ее сама и перечистила. Еще очень любит перебирать фасоль", - рассказала дочь женщины.
Валентина Пилат переехала с мужем к маме 15 лет назад после смерти отца. По ее словам, с Днем рождения юбиляршу поздравляли представители местных властей, вручили торт и подарки.
"Мама дожила до ста лет и еще при хорошей памяти. Она вместе со всеми гостями сидела за праздничным столом. Племянники приходили, она всех их узнала. Вся наша родня очень любит бабушку и всегда приезжает к ней", - рассказала Валентина.
Надежда Придьма – первая долгожительница в семье (фото: Суспільне)
Долгожительница до сих пор ходит сама по дому, летом выходит на улицу.
"Мои дочери говорят, что бабушка так долго прожила, потому что никогда ни с кем не ссорилась. Она очень добрый человек. Единственное, не думала, что доживет и увидит еще одну страшную войну. Я ей рассказываю, что Россия вторглась в Украину. Поэтому мама знает обо всех событиях, которые происходят в нашей стране", - отметила дочь женщины.
Кстати, 106-летняя женщина дала четыре совета, как прожить долгую насыщенную и счастливую жизнь.
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