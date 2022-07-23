Мешканка Соледару розказала, як евакуювалася з міста

"Був потужний вибух. У мене затремтіло ліжко і я відразу почала збирати валізи. Тоді ж вирішила, що все, треба виїжджати", - згадує жінка.

Спочатку родина виїхала до Жовтих Вод Дніпропетровської області. Анна зізнається, що роботи в місті не було, тому, порадившись, вони вирішили переїхати до столиці. В управлінні соціального захисту населення Оболонського району жінка отримала гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова.

"Ми з чоловіком навчалися в Донецьку. Тому про те, як Рінат Ахметов допомагає людям, ми знаємо дуже добре. Cпасибі за те, що не забуваєте й підтримуєте", - каже переселенка.

Попри все, найбільше Анна хоче повернутися до мирного життя у своєму рідному Соледарі та працювати на своїй улюбленій роботі.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.