Жителей Киева просят запастись водой: где найти ближайший бювет

В результате ракетных обстрелов россиянами Киевской области 31 октября - 80% жителей столицы остались без воды. Жителей Киева просят или покупать воду, либо набирать ее в бюветах.
В материале Styler читайте, где найти ближайшую точку с водой.
После утреннего обстрела россиянами критической инфрастуктуры практически 80% жителей столицы остались без воды. Возле бюветов выстроились огромные очереди из желающих набрать воду. Таких столпотворений не наблюдалось давно.
Возле бюветов в Киеве образовались огромные очереди
Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал горожанам запастись водой на всякий случай, пока работу водопроводных станций пытаются восстановить. Специалисты делают все возможное, чтобы вода поскорее вернулась в квартиры украинцев.
Актуальная карта бюветов доступна по ссылке.
Красным цветом обозначены бюветы, не работающие из-за отсутствия электричества.
Как мы ранее писали, стало известно, когда в Киеве может появиться свет.
Отметим, что благодаря эффективной работе сил ПВО попаданий по Киеву не зафиксировано, но утренний вражеский обстрел Киевской области повлиял на водо- и энергоснабжение столицы.