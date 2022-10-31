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Жителей Киева просят запастись водой: где найти ближайший бювет

Где найти бювет в Киеве (Telegram/Киевский движ)
Автор: Людмила Жукова

В результате ракетных обстрелов россиянами Киевской области 31 октября - 80% жителей столицы остались без воды. Жителей Киева просят или покупать воду, либо набирать ее в бюветах.

В материале Styler читайте, где найти ближайшую точку с водой.

Что происходит с бюветами 31 октября

После утреннего обстрела россиянами критической инфрастуктуры практически 80% жителей столицы остались без воды. Возле бюветов выстроились огромные очереди из желающих набрать воду. Таких столпотворений не наблюдалось давно.

Возле бюветов в Киеве образовались огромные очереди

Где набрать воды в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал горожанам запастись водой на всякий случай, пока работу водопроводных станций пытаются восстановить. Специалисты делают все возможное, чтобы вода поскорее вернулась в квартиры украинцев.

Актуальная карта бюветов доступна по ссылке.

Красным цветом обозначены бюветы, не работающие из-за отсутствия электричества.

Как мы ранее писали, стало известно, когда в Киеве может появиться свет.

Отметим, что благодаря эффективной работе сил ПВО попаданий по Киеву не зафиксировано, но утренний вражеский обстрел Киевской области повлиял на водо- и энергоснабжение столицы.

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Киев