Жителів ОРДЛО привітали з День Незалежності українськими прапорами в небі (відео)

Бійці та волонтери вирішили так підтримати та привітати зі святом патріотів, які проживають на тимчасово захоплених бойовиками територіях.

Прапори відправляли відразу з декількох місць: з Гранітного, Світлодарська,

Новотроїцького, з КПВВ "Щастя", Пісків, і двічі - з Кам'янки.

Стяги злетіли в небо на синіх і жовтих кулях і рушили в бік підконтрольних окупантам міста Донецьк, Луганськ, Горлівку, Ясинувату, Старомихайлівку, Докучаєвськ, Новоазовськ.

Жителів окупованих районів Донбасі привітали з Днем Незалежності українськими прапорами в небі (фото: скріншот)

Крім стягів, ініціатори акції також відправили листівки з привітаннями з 30-ю річницею відновлення незалежності України, а ще - візитки із зазначеною інформацією про програму СБУ "Тебе чекають вдома", яка дозволяє бойовикам здатися, прийти з повинною, і повернутися до нормального життя на вільній території.

Жителям ОРДЛО відправили небом на День Незалежності українські прапори (фото: скріншот)

Також в мережі показали відео, як проходила акція.

Відео: на Донбасі відправили на окуповані території українські прапори з привітаннями з Днем Незалежності 24 серпня