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Жителів ОРДЛО привітали з День Незалежності українськими прапорами в небі (відео)

Автор: Володимир Костирін

На Донбасі військові ЗСУ та волонтери запустили в небо українські прапори на повітряних кулях, направивши стяги в бік окупованих міст в Донецькій і Луганській областях. Така яскрава акція приурочена до Дня Незалежності.

Про це 24 серпня передали в Telegram-каналі "Останній Блокпост".

Бійці та волонтери вирішили так підтримати та привітати зі святом патріотів, які проживають на тимчасово захоплених бойовиками територіях.

Прапори відправляли відразу з декількох місць: з Гранітного, Світлодарська,
Новотроїцького, з КПВВ "Щастя", Пісків, і двічі - з Кам'янки.

Стяги злетіли в небо на синіх і жовтих кулях і рушили в бік підконтрольних окупантам міста Донецьк, Луганськ, Горлівку, Ясинувату, Старомихайлівку, Докучаєвськ, Новоазовськ.

Жителів окупованих районів Донбасі привітали з Днем Незалежності українськими прапорами в небі (фото: скріншот)

Крім стягів, ініціатори акції також відправили листівки з привітаннями з 30-ю річницею відновлення незалежності України, а ще - візитки із зазначеною інформацією про програму СБУ "Тебе чекають вдома", яка дозволяє бойовикам здатися, прийти з повинною, і повернутися до нормального життя на вільній території.

Жителям ОРДЛО відправили небом на День Незалежності українські прапори (фото: скріншот)

Також в мережі показали відео, як проходила акція.

Відео: на Донбасі відправили на окуповані території українські прапори з привітаннями з Днем Незалежності 24 серпня

Раніше повідомлялося, що днями в окупованому Криму перед Днем Незалежності у небо підняли прапор України - це сталося біля Ластівчиного гнізда коло Ялти.

Також ми писали про те, що 23 серпня, на День Державного прапора України, в російській Москві біля Кремля запустили в небо український стяг.

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