RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Жителів Києва попередили про обмеження на станціях метро

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 28 лютого, в столичному метро можливі зміни у роботі станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого". Це пов'язано з проведенням футбольного матчу між "Шахтарем" і "Зорею", який почався на НСК "Олімпійський" о 17:00.

Про це повідомив київський метрополітен на своїй сторінці в Facebook.

Після закінчення гри можливе обмеження на вхід до станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Це робиться з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій. У столичному метрополітені принесли вибачення за можливі незручності.

Нагадаємо, в Києві відремонтували станцію метро "Шулявська". Тепер на "Шулявській" встановлені більш широкі двері і тактильні смуги для людей з порушенням зору.

На станції також оновили систему гучномовців і камер спостереження. Крім того, встановили нові навігаційні таблички, які у всіх на виду, і нові турнікети з вертушками.

Ремонт на станції почалася 9 грудня 2020 року. Варто зазначити, що у 2021 році капітальний ремонт чекає дві станції метро - "Лук'янівська" та "Сирець".

Ми також писали про те, що в Харкові дівчина роздяглася в метро і потрапила на відео. На такий вчинок її спонукало бажання зняти ефектний ролик для популярної соцмережі у підлітків Tik Tok.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київметро
Читайте також
У Києві активно демонтують МАФи: кінець Шанхаю, початок вільного проходу
Жителі Києва почули страшний шум над містом: що відбувається
Прогноз погоди