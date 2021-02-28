Жителів Києва попередили про обмеження на станціях метро

Сьогодні, 28 лютого, в столичному метро можливі зміни у роботі станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого". Це пов'язано з проведенням футбольного матчу між "Шахтарем" і "Зорею", який почався на НСК "Олімпійський" о 17:00.

Про це повідомив київський метрополітен на своїй сторінці в Facebook .

Це робиться з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій. У столичному метрополітені принесли вибачення за можливі незручності.

Після закінчення гри можливе обмеження на вхід до станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, в Києві відремонтували станцію метро "Шулявська". Тепер на "Шулявській" встановлені більш широкі двері і тактильні смуги для людей з порушенням зору.

На станції також оновили систему гучномовців і камер спостереження. Крім того, встановили нові навігаційні таблички, які у всіх на виду, і нові турнікети з вертушками.

Ремонт на станції почалася 9 грудня 2020 року. Варто зазначити, що у 2021 році капітальний ремонт чекає дві станції метро - "Лук'янівська" та "Сирець".

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