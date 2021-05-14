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Житель Одеської області оригінально "виправив" розмітку і спантеличив водіїв

Автор: Анна Шиканова

В Одеській області місцевий житель спантеличив водіїв новою розміткою, яку намалював самостійно поверх тієї, яку зробила дорожня служба.

Як розповіли в публікації патрульної поліції Одеської області на Facebook, про нову розмітку повідомили жителі Ізмаїльського району.

Ремонт траси Т-16-07 "Ізмаїл-Кілія-Вилкове" закінчили зовсім недавно і дорожні служби нанесли розмітку за всіма правилами. Однак через кілька днів на трасі додалися дивні смуги, які спантеличили водіїв.

"Стоп-лінія, яку намалювали, змушувала транспортні засоби зупинитися на дорозі, що створювало перешкоду в русі транспорту і вводило водіїв в обман", - повідомили в поліції.

Інформацію про дивну розмітку передали в поліцію Ізмаїла, і інспектори швидко вирахували порушника. Як пояснив місцевий житель, він наніс спеціальну розмітку фарбою, через те, що готувався до організації автомобільних гонок. Поліція вирішила покарати порушника.

Фото: Патрульна поліція

Патрульні склали на порушника адміністративний протокол за ст. 139 (пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів та технічних засобів дорожнього руху, створення перешкод для руху та невикористання необхідних заходів для їх усунення) КУпАП.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві п'яний іноземець протаранив "Будинок Петра і".

А також розповідали про те, що у Дніпрі п'яний підліток розгромив нову алею в центрі міста.

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