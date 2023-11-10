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Жиросжигающий суп: это вкусное блюдо готовится за 15 минут и вам точно стоит его попробовать

Этот суп поможет вам согреться и похудеть (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

С наступлением холодов многим хочется добавить в рацион больше теплых и согревающих блюд. Но как питаться вкусно, полезно и без вреда для фигуры? Если вы хотите похудеть и не голодать, вам точно понравится суп из шпината. Такое блюдо вас приятно удивит.

Как приготовить вкусный жиросжигающий суп, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wprost.

Такой суп - настоящая находка для тех, кто хочет правильно и полезно питаться, но не тратить на готовку много времени. Вы сможете приготовить блюдо всего за 15 минут.

Что вам понадобится

Как готовить

Начните с овощей. Промойте и высушите бумажным полотенцем листья шпината, а картофель нужно почистить и нарезать мелкими кубиками. Затем вскипятите овощной бульон, добавьте туда картофель, шпинат и соль с перцем.

После этого супу нужно примерно 10 мин. За это время картофель успеет свариться в кипящем бульоне, а листья шпината станут мягкими и вкусными. Когда суп будет готов, перед подачей вы можете добавить к нему сливки.

Если же вы хотите, чтобы блюдо помогло вам в борьбе с лишним весом, откажитесь от лишних жиров и добавьте немного греческого йогурта. Также суп можно украсить небольшими кусочками сыра, как мягкого, так и твердого.

Шпинат помогает в борьбе с лишним весом (фото: freepik.com)

Чем полезен шпинат для похудения

Шпинат отличается низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки. Он помогает насытиться и не вредит фигуре.

Кроме того, шпинат богат витаминами, минералами и антиоксидантами, что помогает поддерживать общее здоровье и ускоряет обмен веществ, способствуя процессу похудения.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусный крем-сыр дома из трех продуктов

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