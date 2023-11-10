Жиросжигающий суп: это вкусное блюдо готовится за 15 минут и вам точно стоит его попробовать

С наступлением холодов многим хочется добавить в рацион больше теплых и согревающих блюд. Но как питаться вкусно, полезно и без вреда для фигуры? Если вы хотите похудеть и не голодать, вам точно понравится суп из шпината. Такое блюдо вас приятно удивит.
Как приготовить вкусный жиросжигающий суп, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wprost.
Такой суп - настоящая находка для тех, кто хочет правильно и полезно питаться, но не тратить на готовку много времени. Вы сможете приготовить блюдо всего за 15 минут.
Начните с овощей. Промойте и высушите бумажным полотенцем листья шпината, а картофель нужно почистить и нарезать мелкими кубиками. Затем вскипятите овощной бульон, добавьте туда картофель, шпинат и соль с перцем.
После этого супу нужно примерно 10 мин. За это время картофель успеет свариться в кипящем бульоне, а листья шпината станут мягкими и вкусными. Когда суп будет готов, перед подачей вы можете добавить к нему сливки.
Если же вы хотите, чтобы блюдо помогло вам в борьбе с лишним весом, откажитесь от лишних жиров и добавьте немного греческого йогурта. Также суп можно украсить небольшими кусочками сыра, как мягкого, так и твердого.
Шпинат отличается низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки. Он помогает насытиться и не вредит фигуре.
Кроме того, шпинат богат витаминами, минералами и антиоксидантами, что помогает поддерживать общее здоровье и ускоряет обмен веществ, способствуя процессу похудения.
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