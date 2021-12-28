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Жириновський закликав бомбардувати Україну в новорічну ніч: "коли вже всі напідпитку"

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Москва, Вівторок 28 грудня 2021 12:17
Жириновський закликав бомбардувати Україну в новорічну ніч: "коли вже всі напідпитку" Фото: Володимир Жириновський закликав бомбити Україну (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Скандальний і одіозний політик з РФ Володимир Жириновський вкотре відзначився своїми висловлюваннями щодо України. Зараз він закликає до бомбардувань країни в новорічну ніч, 31 грудня.

Про це він заявив в ефірі Першого каналу.

Лідер ЛДПР підкреслив, що якби займав пост президента Росії, то він би не роздумував, а віддав такий наказ.

"Години о 4 ранку, коли вже всі підшофе", – додав він.

Політик також зазначив, що не обов'язково бомбити всіх, але зробити це потрібно вибірково.

"Покарати їх треба когось, налякати їх треба когось і шарахнути, як слід", – сказав Жириновський.

Дивіться на відео, як висловлюється Жириновський.

Зазначимо, що раніше Жириновський вже неодноразово закликав Росію до військової агресії проти України.

Нагадаємо, що західні спецслужби попереджають, що Росія готує повномасштабне вторгнення в Україну. Кремль своєю чергою повністю заперечує такі наміри.

Нагадаємо, що Жириновський розповів, хто такі "іхтамнети".

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Жириновський
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