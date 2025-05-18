В женских шампунях и мыле обнаружили канцерогенное вещество, которое вызывает рак

Что известно о канцерогене в средствах личной гигиены

Формальдегид связывают с раком, но химическое вещество и консерванты, которые его выделяют, часто добавляют в средства личной гигиены, чтобы продлить срок их хранения.

Новое исследование показало, что это химическое вещество скрывается в таких продуктах, как шампунь, лосьоны, мыло для тела и клей для ресниц.

Исследователи Бостонского университета обнаружили, что у темнокожих женщин в постменопаузе, которые чаще всего пользовались лосьонами для волос, риск рака матки увеличился более чем на 50% по сравнению с теми, кто никогда или редко их использовал.

"Мы выяснили, что это касается не только средств для волос. Эти химические вещества содержатся в продуктах для тела, которые мы постоянно используем. Это может привести к серьезному вреду", - рассказал ведущий автор исследования Робин Додсон.

В исследовании сказано, что темнокожие и латиноамериканские женщины регистрировали использование продуктов в течение недели, обмениваясь фотографиями этикеток ингредиентов.

Команда ученых проанализировала более 1100 списков ингредиентов продукта, ища консерванты, выделяющие формальдегид.

53% участников сообщили, что пользовались по крайней мере одним средством личной гигиены, на этикетке которого указаны вещества, выделяющие формальдегид.

Какой консервант выделяет формальдегид

Исследователи обнаружили, что гидантоин DMDM является самым распространенным консервантом, высвобождающим формальдегид. Примерно 47% продуктов для ухода за кожей и 58% продуктов для волос с консервантами, высвобождающими формальдегид, содержат гидантоин DMDM.