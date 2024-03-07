Женские изобретения и открытия, которые ошибочно приписывали мужчинам

Композитор Феликс Мендельсон опубликовал пол своим именем шесть произведений своей сестры Фанни Гензель. А в 2010 году доказали, что она написала еще одну партитуру, которую сочли произведением брата.

Юдит Лайстер, одна из первых нидерландок, которую приняли в гильдию художников, при жизни была популярной. Но после ее смерти в 1660 году ее забыли, а работы художницы начали приписывать ее мужу.

Во многих учебниках пишут, что открытие роли хромосом в определении пола эмбриона принадлежит Томасу Ганту Моргану, хотя на самом деле эксперименты на мучных червях проводила Нетти Стивенс.

Открытие Сесилии Пейн-Гапошкиной, солнце преимущественно состоящее из водорода, часто приписывается ее научному руководителю – мужчине.

Существует версия, что и физик Альберт Эйнштейн также присвоил открытие своей жены – Милевы Марич. И что теорию относительности действительно обосновала она.

Акустический фильтр (глушитель) изобрела Эль Долорес Джонс в 1917 году. Она просто хотела, чтобы мир вокруг нас стал немного тише. Первые машины выпускались вообще без глушителя - можете представить, сколько шума они создавали на дороге: пугали лошадей, людей, да и вообще мешали спокойно жить.

Ситуацию исправила Эль Долорес Джонс, придумав акустический фильтр для автомобильных двигателей. Изобретение было запатентовано в далеком 1917 году и устанавливалось на все машины.

Табитта Бэббитт долго наблюдала за мужчинами, занятыми распылением бревен специальной пилой с двумя ручками, за которые нужно тянуть то вперед, то назад. Хотя нагрузка на обоих мужчин была одинаковой, бревна распылялись только тогда, когда пилка двигалась вперед, а при обратном движении с бревном ничего не происходило.

Бэббитт подумала, что это пустая трата энергии, и в 1810 году создала прототип циркулярной пилы, которая позже стала использоваться в лесопильной промышленности.

Первые дворники для автомобиля изобрела Мэри Андерсон. Ей стало жалко водителя троллейбуса, вынужденного во время вьюги ежеминутно останавливать машину и сгребать снег с ветрового стекла.

Мэри создала модель управляемых дворников, крепившихся на лобовое стекло, и запатентовала его в 1903 году. Автомобильные компании забраковали изобретение, поскольку считали, что устройство будет мешать водителям сосредотачиваться на дороге.

Андерсон никогда не получала прибыли от своего изобретения, даже когда "дворники" стали привычным элементом конструкции автомобиля.

В 1965 году доктор Стефани Кволек изобрела синтетический материал кевлар, который в пять раз сильнее стали. Ее изобретение спасло тысячи жизней полицейским, пожарным и военным. Кевлар стал основой для пуленепробиваемых жилетов.

Благодаря Мелитте Бенц любители посидеть за чашкой кофе лишены утомительной процедуры по приготовлению порции второй-третьей. Первый фильтр-конус для кофе Мелитта собственноручно скрутила из листа ученической тетради в 1908 году.

Большая любительница кофе Мелитта Бенц не могла смириться с тем, что последний глоток из чашки содержал всегда больше кофейной гущи, чем кофе. Она продырявила дно латунной кастрюльки и положила туда промокальную бумагу из школьной тетради ее старшего сына.

Так был изобретен фильтр для кофе. 20 июня 1908 года она получила патент на свое изобретение как на полезную модель. В честь этой женщины названа известная во всем мире немецкая компания Melitta – производитель фильтров для кофе.

Скульптор Патрисия Биллингс поставила себе задачу создать такую цементную добавку, которая предотвращала бы разрушение ее творений. После нескольких лет экспериментов, в 1970 году она наконец достигла своей цели, изобретя незыблемую штукатурку - силикон. Вскоре после этого Биллингс обнаружила, что материал был к тому же удивительно устойчив к огню.

Прибор для измерения координат небесных тел (астролябия) изобрела женщина-ученый, философ, астроном и математик Гипатия Александрийская в 370 г. до н. е.

Английский и математик Ада Лавлейс родилась в 1815 году и написала первую программу для ЭВМ, причем в те времена вычислительные машины существовали только в теории. Код Лавлейс - это такой алгоритм для вычисления Чисел Бернулли, применявшийся через 100 лет на реальных устройствах. Ада ввела в обращение термины "цикл" и "рабочая ячейка", а в 20 веке в ее честь назван язык программирования Ada.

Недосчитавшись нескольких тарелок из своего любимого фарфорового сервиза, Джозефина Кокрейн создала машину, которая только моет посуду, а не бьет ее. Это произошло в 1886 году, но только 40 лет спустя, устройство Кокрейн было признано необходимой вещью в хозяйстве.

Эллен Эглуи изобрела барабан стиральной машины, а в 1888 году она продала патент на изобретение за $18, поскольку "никто не стал бы покупать стиральную машину, если бы знал, что патентом на нее владеет некая "негритянка".

"Чистота должна быть не только в доме, но и на улицах", – решила обычная секретарша Синтия Вестовер и собрала прадедушки современных машин для чистки улиц от снега в 1892 году.

Французская ученая-экспериментатор польского происхождения Мария Склодовская-Кюри вместе с мужем Пьером открыла химические элементы радиоактивных полоний и радий (1898 г.).

Уставшая мама и домохозяйка Марион Донован в 1917 году села за швейную машинку с душевой занавеской и, после нескольких попыток, создала водонепроницаемое покрытие для подгузника. В отличие от уже находившихся на рынке резиновых ползунков подгузники Донован не вызывали опрелостей и не сжимали нежную кожу ребенка.

Газовый котел отопления изобрела афроамериканка Элис Х. Паркер в далеком 1919 году. Благодаря этому изобретению миллионы людей до сих пор могут бюджетно согреть свой дом.

Котел Паркер легко устанавливался в отопительные сети, а не использовался локально, как предыдущие модели, и быстро нашел применение в многоквартирных домах.

Голливудская актриса австрийского происхождения Хеди Ламарр была не только эффектной и красивой женщиной, но и успешной изобретательницей. В 1942 году она выдумала систему связи, в которой динамично изменялся канал передачи сигнала.

Технология расширенного спектра и скачкообразной перестройки частоты получила название Система скрытой связи и служила для удаленного управления торпедами, чтобы их невозможно было перехватить. В настоящее время используется в мобильной связи и Wi. Fi.

Джесси Картрайт принадлежит множество инноваций бытовой техники: создание первой в то время модели микроволновки Radarange и автоматизация механической стиральной машины. Современные стиральные машины – это программируемые автоматы, за что общество обязано Джесси.

Бетти Несмит Грэм, известная, как изобретательница Liquid Paper (жидкой бумаги), то есть корректора, предназначенного исправлять ошибки принтеров. Однажды, наблюдая за работой маляров, Бэтт подумала, что можно просто закрашивать ошибки. Так и появилось это изобретение.

Создание самой популярной в мире настольной игры "Монополии" часто приписывают Чарльзу Дерроу. Но на самом деле ее правила придумала Элизабет Мэгги.

Госпожа Мэгги хотела продемонстрировать проблемы капитализма с помощью инновационной игры, в которой игроки торговали фальшивым имуществом и деньгами. Она запатентовала свою разработку в 1904 году под названием "Игра землевладельца".

"Монополию" в ее современном виде впервые выпустила на рынок компания Parker Brothers в 1935 году. Представители компании обнаружили, что господин Дерроу был не единственным создателем игры. За какие-то 500 долларов он выкупил у Элизабет Мэгги патент и, собственно, монополизировал игру.