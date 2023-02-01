Женское здоровье: какие обследования необходимо проходить регулярно

Женщины часто обращаются к врачам уже тогда, когда появляются очевидные признаки болезней. И порой это происходит в той фазе, когда заболевание быстро развивается. Большинство таких болезней можно избежать или же успеть поймать их на ранней стадии, когда лечение дает самые лучшие результаты.
Что такое женский cheсk-up и какие обследования нужно делать регулярно, рассказала гинеколог Оксана Негрич для "Бережи себе".
Рак матки по состоянию на 2020 год был на 4 месте по распространению. Предупредить развитие болезни можно, если регулярно проходить осмотр и вовремя лечить предраковые состояния.
В цервикальный скрининг входят: ПАП-тест (цитологический анализ) и тестирование на вирус папилломы человека (ВПЛ). Регулярность этого обследования зависит от возраста женщины, медицинской истории и наличия дополнительных факторов риска (курения, ВИЧ-инфекций, инфекций, которые передаются половым путем и так далее).
Общие рекомендации:
От 21 до 29 лет - ПАП раз в три года, тест на ВПЛ - только по необходимости.
От 30 до 65 лет - ПАП и ВПЛ тесты нужно проходить каждые 5 лет. Иногда ПАП-тест рекомендуют повторять раз в 3 года.
Этот вид рака является самым распространенным среди женщин. Для раннего выявления используют УЗИ молочных желез. Врачи не рекомендуют проходить скрининговую маммографию женщинам до 40 лет, если нет дополнительных факторов риска.
А вот женщинам в возрасте 40-45 лет советуют делать ее ежегодно - с учетом клинических обследований и самообследования молочных желез.
Самообследование женщинам рекомендуют проводить хотя бы раз в месяц. Нужно оценить внешний вид желез с опущенными и поднятыми руками, прощупать на наличие припухлостей и уплотнений, обратить внимание на то, нет ли выделений из сосков.
Общие рекомендации:
От 40 до 44 лет - ежегодно маммография по необходимости (клинические обследования, самообследование).
От 45 до 54 лет - ежегодная маммография обязательна.
От 55 до 69 лет - маммографию можно делать один раз в два года. С учетом предварительных обследований, клинических та самостоятельных обследований молочных желез.
До 25 лет всем женщинам, которые ведут активную половую жизнь, стоит проводить ежегодно скрининг на гонорею и хламидиоз (ПЦР-исследование урогенитального мазка).
Женщинам в возрасте старше 25 лет рекомендуют проверяться на инфекции при планировании беременности или при наличии факторов риска (новый партнер, несколько партнеров, несистематическое использование презервативов и так далее).
В зависимости от вашего способа жизни и медицинской истории, врач может назначить ежегодное обследование на наличие таких инфекций, как сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С и другие.
Общий анализ крови нужно делать ежегодно. Полной картины это не даст, но сообщит об изменениях в организме.
Скрининг уровня холестерина и глюкозы в крови - ежегодно.
Осмотр у стоматолога - хотя бы раз в год. Профилактическая чистка и осмотр - раз в полгода.
Осмотр офтальмолога, измерение внутриглазного давления - раз в два года, после 40 лет - обязательно.
Осмотр у дерматолога и дермоскопия - ежегодно. Желательно сделать цифровое картирование родинок, чтобы иметь основу для сравнения и отслеживание изменений.
Скрининг на рок толстой кишки - после 45 лет нужно делать каждые 10 лет.
Скрининг на остеопороз - после 65 лет раз в год.
Кстати, ранее мы писали о том, что гинеколог назвала болезни, от которых женщины поправляются и не могут сбросить вес.
А еще рассказывали о том, какие еще медицинские обследования нужно делать регулярно.