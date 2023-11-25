Женщина убила незнакомку "любопытства ради". Но реальная причина куда хуже

Южнокорейский суд приговорил к пожизненному заключению 23-летнюю Чон Ю Юнг, убившую незнакомку "из любопытства". Вероятно, у девушки были психические расстройства, и она посмотрела слишком много криминалистики.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на BBC .

Чон Ю Юнг увлеклась жуткой идеей совершить убийство. Она встретилась с учительницей английского языка, с которой предварительно договорилась о занятиях в специальном приложении.

Стало известно, что Юнг жила со своим дедушкой, не работала. А месяцами искала жертв, используя онлайн-приложение для обучения.

Она связалась с более чем 50 людьми и предпочла женщин, спрашивая их, проводят ли они уроки дома.

В мае, выдавая себя за мать старшеклассника, которому требовались уроки английского языка, она связалась с 26-летней жертвой. Ее личность полиция не разглашает.

Юнг появилась дома у репетитора. После того, как учительница пустила ее, она напала на женщину, нанеся ей более 100 ударов ножом.

Затем она расчленила тело женщины, а остатки выбросила у реки к северу от Пусана.

Девушка ехала на такси. Водитель автомобиля сообщил полиции о клиенте, бросившем окровавленный чемодан в лесу.

История веб-просмотра Юнг показала, что она месяцами исследовала, как убить и как избавиться от тела.

Она призналась в преступлении в июне и умоляла о более мягком приговоре, заявив, что в то время у нее были галлюцинации и другие психические расстройства.

Но суд отклонил ее аргумент, поскольку преступление было тщательно спланировано и совершено. В конце концов, она призналась, что ее интерес к убийству вызвали криминальные шоу и телепрограммы.