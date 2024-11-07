Женщина сбросила почти 20 кг за четыре месяца, благодаря этим несложным изменениям

История похудения 35-летней женщины и мамы

Рэйчел научилась выбирать более здоровую пищу. Она окрепла, увидела, как показатели ее здоровья улучшились и значительно улучшила свое психическое здоровье. И все это она сделала примерно за 20 недель.

Так выглядела Рэйчел до похудения (Скриншот)

Сначала женщина заручилась помощью своего мужа, помогавшего ей дома готовить более полезные блюда. Также он все время поддерживал жену на пути похудения.

В чем заключался план похудения Рэйчел:

Тренировка с отягощениями два-три раза раз в неделю

Цель каждый день - это 10 000 шагов, даже если это означает ходить туда-сюда в помещении

Другие тренировки, включая пилатес, силовые тренировки и бокс

Хороший баланс между работой и личной жизнью

Регулярный восстанавливающий сон в течение восьми часов в ночь

Женщина сильно взялась за свое питание, она начала белки, жиры и углеводы.

Теперь, когда она достигла своей цели, она добавляет больше здоровых углеводов, таких как киноа, рис и овес. В выходные она позволяет себе есть вкусности, а затем возвращается в режим.

Рейчел после похудения на 20 килограммов (Скриншот)