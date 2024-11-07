Женщина сбросила почти 20 кг за четыре месяца, благодаря этим несложным изменениям

35-летняя Рэйчел Байерс потеряла почти 20 килограммов за 20 недель, сделав пять изменений в образе жизни. До этого у женщины были проблемы со здоровьем, включая высокий уровень холестерина и высокое давление, и вместо того, чтобы принимать лекарства, она поняла, что может взять себя под контроль.
Что делала Рэйчел для потери веса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Today.
Рэйчел научилась выбирать более здоровую пищу. Она окрепла, увидела, как показатели ее здоровья улучшились и значительно улучшила свое психическое здоровье. И все это она сделала примерно за 20 недель.
Сначала женщина заручилась помощью своего мужа, помогавшего ей дома готовить более полезные блюда. Также он все время поддерживал жену на пути похудения.
В чем заключался план похудения Рэйчел:
Женщина сильно взялась за свое питание, она начала белки, жиры и углеводы.
Теперь, когда она достигла своей цели, она добавляет больше здоровых углеводов, таких как киноа, рис и овес. В выходные она позволяет себе есть вкусности, а затем возвращается в режим.
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