Женщина почти ничего не ела в течение 100 дней, чтобы похудеть: что с ней произошло

Детали убийственной диеты

В своей программе по похудению в течение первых двух недель Бриджит было запрещено есть что угодно. Получать энергию она могла только из травяных напитков, где содержится всего 250 калорий.

Такого количества катастрофически мало для питания организма и нормального его функционирования. Женщина вспоминает, что от голода ей хотелось съесть буквально что-нибудь, потому она даже облизывала посуду, где была еда.

Остальные 87 дней она должна была ограничиваться 50 граммами пищи в день. Это могла быть курица, вареное яйцо или половина свежего огурца.

О такой суровой диете Бриджит прочла в одном из тамошних журналов. В статье были представлены положительные отзывы тех женщин, которые испытали ее.

Бриджит провела над собой ужасный эксперимент с похудением (фото: dailymail.co.uk)

Прошло некоторое время, и женщина стала испытывать ухудшение самочувствия. Позже врачи скажут ей, что из-за такой экстремальной голодовки ее тело начало "съедать" сердечную мышцу, чтобы получить хоть какую-то энергию. Это сопровождалось болью в груди.

Бриджит рассказывает, что такая диета заинтересовала ее не только из-за похудения, но и из-за возможности очистить свой организм изнутри. Следует добавить, что детоксикация уже продумана в "настройках" нашего тела путем выделительных систем.

Позже она прибегла к духовным практикам и училась правильно дышать. Для этого женщина целую неделю спала с заклеенным скотчем ртом, чтобы кислород поступал в мозг только через нос. По ее убеждению, это должно было улучшить кровообращение.

"Я терпела несколько ночей, но лента срывала столько кожи каждый раз, когда я снимала ее, задыхаясь. Я волновалась, что в конечном итоге останется шрам", - рассказывает женщина.

В конце концов, такие опасные "игры" со своим телом могли привести к летальным исходам...

Сейчас Бриджит отказалась от таких строгих диет. Через полгода она вернула свой вес к норме, а еще написала книгу для женщин о желании стать лучше и как это может повредить.