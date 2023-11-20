"Женщина с цветочной татуировкой": раскрыто преступление, совершенное более 30 лет назад

Тело нашли в 1992 году

В начале июня 1992 года в бельгийском городке Антверпен прохожий обнаружил тело в мутной воде реки Грут-Шейн. Место было скрыто от посторонних глаз, хотя буквально в нескольких метрах находится одна из самых оживленных дорог и водоочистная станция.

Полиция обнаружила на теле погибшей ножевые ранения, травмы спины и шеи, а также следы длительного пребывания в воде - все это указывало на насильственное преступление. Но установить, кем была жертва, не удалось. О девушке писали в газетах, так как на теле не было обнаружено ничего, чтобы помогло идентифицировать жертву.

Фактически все, что удалось выяснить детективам - это внешность девушки и то, во что она была одета на момент убийства. Это женщина от 30 до 45 лет, ростом в 1,7 метра, у нее длинные темные волосы. Она была одета в кроссовки, футболку, темно-синие спортивные штаны, на голове была розово-красная махровая лента. Единственная отличительная черта - татуировка на левом предплечье.

На ней изображен черный цветок с зелеными листьями, под цветком - декоративный свиток с буквами Р`Ник. Все попытки детективом выяснить что-то о жертве, о ее татуировке - привели в тупик. Опознать по рисунку ее также не смогли.

Женщину похоронили в безымянной могиле, дело со временем закрыли. И так бы и закончилась эта история, если бы не экстраординарное открытие.

Имя жертвы установили случайно

На прошлой неделе удалось установить имя жертвы. Это 31-летняя Рита Робертс, которая была родом не из Бельгии, а из Кардиффа, который находится в 600 км от Антверпена.

Оказалось, что Рита была довольно известной личностью в полицейских кругах и неоднократно ее задерживали, а также доставляли в суд. На момент своей гибели, она была в бегах.

Она бежала на территорию материковой Европы, так как была вовлечена в распри в забитом районе Кардиффа, где она жила. Рита была замешана в поджогах, проституции, воровстве и шантаже. И это далеко не все ее правонарушения.

Однако несмотря на свободолюбивый нрав и жажду риска, у Риты была любящая семья, которая в поисках женщины прочесала всю Великобританию и Европу. В какой-то момент они подозревали, что Рита погибла во время авиакатастрофы - в 1992 году Боинг 747 врезался в жилой дом в Амстердаме, в результате погибли 43 человека.

Младший брат Риты, 54-летний Джейсон, рассказал, что никогда не оставлял надежду ее отыскать. Он ее описывал как "женщину Питер Пэна, полную жизни и смеха". Он дважды посетил Голландию и Бельгию в поисках сестры, встречался с полицией обеих стран, но там историей были не сильно заинтересованы.

"Всю дорогу меня тормозили - все, что они делали, это направляли меня в Армию спасения и в полицию в Великобритании. Думаю, мы знали, что произошло что-то ужасное. Рита всегда обязательно отправляла маме поздравительные и рождественские открытки", - говорит он.

Рита Робертс (скриншот)

Прорыв в этой истории произошел в мае 2023 года, когда полиция Бельгии, Нидерландов и Германии подала совместную апелляцию с Интерполом. В ходе операции "Опознай меня" была попытка опознать 22 женщины, которые были предположительно убиты.

Это был первый случай, когда международная полицейская группа обнародовала список, требующий информацию о неопознанных телах из так называемых "черных уведомлений", которые обычно распространяются только внутри сети полицейских сил Интерпола по всему миру.

Младшая сестра Риты, 61-летняя Донна, увидела отчет об апелляции в Великобритании и узнала описание татуировки своей пропавшей сестры. Семья отправилась на встречу со следователями в Бельгии, а потом обратилась в суд, чтобы внести правки в свидетельство о смерти женщины с цветочной татуировкой.

Когда было подтверждено, что личность Риты установлена, семья сделала заявление.

"Новости были шокирующими и душераздирающими. Нашу страстную, любящую и свободолюбивую сестру жестоко похитили и убили. Нет слов, чтобы по-настоящему выразить то горе, которое мы чувствовали тогда и испытываем до сих пор. Рита была прекрасным человеком и обожала путешествовать. Она любила свою семью, племянников и племянниц, всегда хотела свою семью", - заявили родные Риты Робертс.

Кем была Рита Робертс

Рита родилась в 1960 году, в ее свидетельстве о рождении указано, что ее мать Эйрлис. Она умерла в 2001 году, так и не узнав судьбу старшей дочери. Отцом Риты был уроженец Мальты, рыбак Джозеф Кордин, который начал новую жизнь в Уэльсе, был дважды женат и имел еще несколько детей от разных женщин. Джозеф также скончался, не узнав о судьбе своей дочери.

В 1962 году родилась Донна, в 1964 - Энтони, в 1969 году - Джейсон. Их мать была одиночкой и воспитывала детей сама. У юной Риты были постоянно неприятности, как у многих детей в забитом уголке Кардиффа. С 1983 года есть несколько судебных протоколов, где она фигурирует. Ее обвиняли в шантаже, проституцией, наркотиках. В последний раз она предстала перед судом в 1991 голу, когда ее обвинили в поджоге дома с намерением поставить под угрозу жизни семи человек.

Татуировка Риты (фото: Интерпол)

По словам брата Джейсона, давнее преступление произошло в результате вендетты между конкурирующими семьями, кульминацией которой стал фейерверк, запущенный в открытое окно пьяной Ритой. Дело было прекращено, но вендетта продолжалась и это привело к другим неприятностям Риты.

Зная, что ей грозит тюрьма, она сбежала в феврале 1992 года в Бельгию по паспорту своей сестры Донны. Она жила в Нидерландах и Бельгии, бывала в Антверпене ранее. Родные неоднократно ее спасали после разных передряг. Энтони один раз нашел ее в жутком состоянии, полуголодной и обессиленной.

Последнюю открытку от Риты родные получили в мае 1992 года. Больше никаких сведений о ней не было. Семья подозревала, что произошло что-то ужасное. Потом они узнали о катастрофе самолета в Амстердаме и подозревали, что Рита оказалась там, так как после было очень много неопознанных тел.

Но тело Риты было найдено в реке в Антверпене. Анализ ДНК не проводили, так как такая татуировка была только у нее. Джейсон опознал ее и говорит, что рисунок был грубый, его сложно спутать.