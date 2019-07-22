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Під Києвом у день виборів вбили чоловіка: перші подробиці трагедії

STYLERЖиття    22.07.2019 - 10:39
Під Києвом у день виборів вбили чоловіка: перші подробиці трагедії
Під Києвом вбили чоловіка (Колаж РБК-Україна)

Близький друг загиблого розповів подробиці трагедії

У Славутичі Київської області у день виборів, 21 липня, стався жахливий напад на чоловіка. Перші деталі трагедії розповіли у виданні "Подробиці".

Повідомляється, що троє невідомих напали на киянина Юрія Булата, який приїхав до Славутича провідати батьків, біля бару "Атлант". Вони кинулися на нього з ножем і завдали йому травми, несумісні з життям. Молодий хлопець помер на місці від отриманих ножових поранень.

Під Києвом у день виборів вбили чоловіка: перші подробиці трагедії

Юрій Булат (соціальні мережі)

Як розповіли очевидці, нападників було троє. Між чоловіками спочатку зав'язалася словесна перепалка, яка згодом переросла в бійку. Один із зловмисників раптово дістав ніж і вдарив Юрія Булата прямо в горло, перерізавши сонну артерію.

Співробітники поліції змогли затримати двох зловмисників, третього на даний момент – ще розшукують. Інцидент потрапив на камери прихованого відеоспостереження та особи злочинців були зафіксовані.

Що стало причиною конфлікту і чому зловмисники накинулися на хлопця – на даний момент невідомо. Поліція Київської області проводить розслідування і встановлює всі подробиці трагедії.

Вбивство в Славутичі в день виборів (YouTube/Марина Гаврильченко)

Як розповів близький друг загиблого в коментарі для Styler, Юрій Булат вже давно мешкав у Києві і працював на виробничому підприємстві. В Славутич приїхав, щоб побачитися з рідними.

"Три людини, які били Юру і в результаті вбили, в так званій вірменській банді, яку очолюють брати Хачатрян. Підозрюваних звуть Євген Стаханов, Євген Барабаха і Дмитро Рибак. Що сталося в 5 ранку в тому барі — можна тільки здогадуватися. Але біля бару "Атлант", де все це сталося, репутація склалася вже давно не найкраща. Там постійно збираються "місцеві авторитети", - повідомив близький друг загиблого.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львівській області неадекват скоїв страшний злочин. Він понівечив 51-річну жінку, вбив її і тіло заховав у лісосмузі.

А також розповідали про те, що у Києві виявили тіло пов'язаної і закривавленою жінки. Через деякий час правоохоронці вийшли на слід вбивці.

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