Жорстоке вбивство 5-річної дитини "копами": спливли нові подробиці

Шокуюче вбивство поліцейськими п'ятирічного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому (Київська область) не змогло залишити байдужими нікого. Проте, незважаючи на широкий розголос, сім'я загиблого скаржиться на якість розслідування Держбюро розслідувань. Про це інформує адвокат сім'ї Андрій Левковець, передають Українські новини.

За словами адвоката, з 4 учасників злочину підозри вручені двом поліцейським. Крім того, ДБР не розслідує можливу причетність місцевої поліції, яка могла приховати зброю.

Вбивство дитини поліцейськими (підозрювані в суді, колаж: РБК-Україна)

"Ми стурбовані ходом досудового розслідування ... Ми вважаємо, що слідство не зацікавлено в об'єктивному розслідуванні злочину", - заявив Андрій Левковець.

У зв'язку з подібною ситуацією захист сім'ї просить генпрокурора Юрія Луценка та президента Володимира Зеленського про зустріч з родиною загиблого.

Нагадаємо, Кирила Тлявова застрелили 31 травня. Хлопчику прострелили голову з рушниці, він помер у лікарні 3 червня. Однак місцева поліція спочатку хотіла "відмазати" своїх співробітників і вибудовувала різні версії події.

Також повідомлялося, що з п'ятирічним Кирилом попрощалися в Переяслав-Хмельницькому. На похороні люди непритомніли та падали на землю.