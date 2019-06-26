ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Жорстоке вбивство 5-річної дитини "копами": спливли нові подробиці

STYLERЖиття    26.06.2019 - 14:47
Жорстоке вбивство 5-річної дитини "копами": спливли нові подробиці
Вбивство дитини копами під Києвом (фото: Колаж РБК-Україна)

Справа про вбивство Кирила Тлявова обростає новими подробицями

Шокуюче вбивство поліцейськими п'ятирічного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому (Київська область) не змогло залишити байдужими нікого. Проте, незважаючи на широкий розголос, сім'я загиблого скаржиться на якість розслідування Держбюро розслідувань. Про це інформує адвокат сім'ї Андрій Левковець, передають Українські новини.

За словами адвоката, з 4 учасників злочину підозри вручені двом поліцейським. Крім того, ДБР не розслідує можливу причетність місцевої поліції, яка могла приховати зброю.

Ð£Ð±ÐÐ1ÑÑ'Ð2Ð° Ð¼Ð°Ð»ÑŒÑÐÐºÐ° "ÐºÐ¾Ð¿Ð°Ð¼Ð" Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð±ÑÐ»Ð¾ ÐÐ·Ð±ÐµÐ¶Ð°Ñ'ÑŒ: Ð½Ð°Ð·Ð2Ð°Ð½ Ð2Ð°Ð¶Ð½ÑÐ1 Ð½ÑŽÐ°Ð½ÑВбивство дитини поліцейськими (підозрювані в суді, колаж: РБК-Україна)

"Ми стурбовані ходом досудового розслідування ... Ми вважаємо, що слідство не зацікавлено в об'єктивному розслідуванні злочину", - заявив Андрій Левковець.

У зв'язку з подібною ситуацією захист сім'ї просить генпрокурора Юрія Луценка та президента Володимира Зеленського про зустріч з родиною загиблого.

Нагадаємо, Кирила Тлявова застрелили 31 травня. Хлопчику прострелили голову з рушниці, він помер у лікарні 3 червня. Однак місцева поліція спочатку хотіла "відмазати" своїх співробітників і вибудовувала різні версії події.

Також повідомлялося, що з п'ятирічним Кирилом попрощалися в Переяслав-Хмельницькому. На похороні люди непритомніли та падали на землю.

Вбивство 9-річного Захара: бабуся хлопчика розповіла про дружбу онука з вбивцею Вбивство Дар'ї Лук'яненко: тіло дитини могли зберігати в морозилці
Новини України полицияпреступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся