Жестокое убийство 5-летнего ребенка "копами": всплыли новые подробности

Убийство ребенка копами под Киевом (фото: Коллаж РБК-Украина)

Дело об убийстве Кирилла Тлявова обрастает новыми подробностями

Шокирующее убийство полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком (Киевская область) не смогло оставить равнодушным никого. Однако, несмотря на широкую огласку, семья погибшего жалуется на качество расследования Держбюро расследований. Об этом информирует адвокат семьи Андрей Левковец, передают Украинские новости.

По словам адвоката, из 4 участников преступления подозрения вручены только двум полицейским. Кроме того, ГБР не расследует возможную причастность местной полиции, которая могла скрыть оружие.

Убийство ребенка полицейскими (подозреваемые в суде, коллаж: РБК-Украина)

"Мы обеспокоены ходом досудебного расследования... Мы считаем, что следствие не заинтересовано в объективном расследовании преступления", - заявил Андрей Левковец.

В связи с подобной ситуацией защита семьи просит генпрокурора Юрия Луценко и президента Владимира Зеленского о встрече с семьей погибшего.

Напомним, Кирилла Тлявова застрелили 31 мая. Мальчику прострелили голову из винтовки, он умер в больнице 3 июня. Однако местная полиция сначала хотела "отмазать" своих сотрудников и выстраивала различные версии произошедшего.

Также сообщалось, что с пятилетним Кириллом попрощались в Переяслав-Хмельницком. На похоронах люди падали в обморок.