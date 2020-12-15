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Після жорсткого карантину: в Києві може подорожчати проїзд в маршрутках

Автор: Людмила Жукова

У київських маршрутках може подорожчати проїзд після жорсткого карантину, який оголошено з 8 по 24 січня Кабміном. Про це повідомив директор однієї з компаній-перевізників Володимир Назаренко "Українським новинам". За його словами, рішення про подорожчання було прийнято давно, просто людям не хотіли піднімати проїзд перед новорічними святами.

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Назаренко зазначив, що вартість проїзду може подорожчати до 12 гривень замість 8, тобто подорожчає на 4 гривні.

"8 числа сказали, що буде локдаун, до 8 числа ніхто не буде піднімати жодних цін через те, що перевізники розуміють, що у людей зараз грошей немає. Якщо зараз підняти ціни, то всі скажуть, що це не перевізники, а якісь живодери. А хто вийде і виживе після локдауна, це вже будемо бачити, хто зможе виїхати, хто не зможе, і далі буде вирішуватися, яка буде ціна. Вартість може зрости мінімум до 12 гривень. У першому кварталі наступного року можна очікувати на якісь зміни в плані вартості проїзду в громадському транспорті ", - сказав він.

За словами Назаренка, за час карантину в Україні пасажиропотік в маршрутках впав на 40%.

За словами директора компанії-перевізника, для приватних підприємців питання про введення в дію електронного квитка є болючою темою через те, що витрати на валідатори та іншу електроніку лягають на приватні компанії, а в зв'язку з пандемією ці кошти важко знайти.

Як ми раніше писали, в столиці неадеквати влаштували бійку і гонитву за маршруткою по Києву.

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