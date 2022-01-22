Жіночий гороскоп з 24 по 30 січня: відпустіть все старе і відкрийте серце для змін

Останній тиждень січня стане періодом кардинальних змін у житті багатьох людей. Успіх гарантований тим, хто морально готовий до змін і може попрощатися з минулим. Не намагайтеся зберегти стабільність і виходьте із зони комфорту.

Починається період ризику і починань, і ви можете сміливо братися за нові справи, відкривати власну справу. Не сидіть склавши руки, дійте активно і наполегливо.

Овен

Ви можете зробити ряд імпульсивних вчинків, і вони не будуть керуватися логікою. Однак саме вони можуть принести вам справжній успіх. Розраховувати на допомогу і поради інших людей не варто – вони вам будуть тільки заважати.

Телець

Займіться на цьому тижні домашніми питаннями, які ви давно відкладали на безвік. Постарайтеся влаштувати собі побільше прогулянок на свіжому повітрі, не звертайте увагу на погоду – вони все одно піднімуть вам настрій. Займіться духовними практиками.

Близнюки

Постарайтеся найближчими днями не влаштовувати сцени та з'ясовувати взаємини з іншими людьми. Це може сильно зіпсувати ваш настрій і відняти дорогоцінний час. Завдяки вашим талантам і знанням вийде досягти фінансових успіхів.

Рак

Зосередьтеся на тому, щоб позбутися від своїх внутрішніх страхів, сумнівів і невдоволення. Вам потрібно більше уваги приділити важливим речам і не поспішати з прийняттям серйозних рішень.

Лев

Для досягнення своїх цілей Левам варто проявити на цьому тижні більше наполегливості та прямолінійності. Зверніть увагу на ті питання, які давно не вирішуються або відкладалися на потім. Зараз з'явиться шанс поставити в них крапку.

Діва

Вам категорично не можна вирушати в подорожі або відрядження в першій половині тижня. Якщо у вас вже давно все сплановано, просто перенесіть їх на кінець січня. Найкращі результати вас чекають у творчій діяльності.

Терези

В останній тиждень січня в житті Терезів відбудеться багато складних і незрозумілих ситуацій. Щоб вирішити більшість завдань, доведеться йти незвичайними та незвичними шляхами. Але все хороше, що ви встигнете зробити найближчими днями – повернеться до вас з користю і ще більшим добром.

Скорпіон

Старі помилки раптово про себе нагадають. І це стане причиною розчарувань і кардинальної зміни поглядів і пріоритетів. Але ви можете сміливо знайомитися з новими людьми, починати нову справу або зайнятися творчістю.

Стрілець

Постарайтеся в найближчі сім днів нікому не давати порад. Особливо це стосується найближчих людей. Вам загрожує потім стати винуватими в їх нинішніх проблемах. Постарайтеся зберегти пасивність в цій ситуації.

Козоріг

Будьте обережні, у вашому оточенні крутяться недоброзичливці та маніпулятори. Якщо вам надійде запрошення на якийсь захід - погоджуйтеся, не роздумуючи. Саме там ви несподівано отримаєте неймовірну радість.

Водолій

Вам життєво необхідно оцінювати свої сили та можливості на цьому тижні. Не беріть на себе більше, ніж ви дійсно зможете подужати. Є ризик отримати емоційне і фізичне вигорання і від цього постраждає робота. А ось питання з нерухомістю вирішуйте сміливо.

Риби

У вас очікується зіткнення інтересів і дуже жорстоке протистояння. Займіться духовними практиками, ворожіннями, тренуваннями екстрасенсорних здібностей або інтуїції – для всього це настає вдалий період.