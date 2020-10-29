Жінки носять хворих з COVID-19 на простирадлах: відео жахів лікарні в Чернівцях

В обласній лікарні Чернівців показали жахливі умови, в яких лікують хворих на коронавірус. Так, на відео потрапив момент, як хворого на коронавірус переносять на простирадлах в реанімацію жінки-медики.

Причому на робітницях лікарні немає захисних костюмів. Пояснюють вони це тим, що вже перехворіли на коронавірус, тому захист їм без потреби, пише УП.

Біля будівлі ремонт, тому пацієнта несуть на руках до каталки, яка стоїть в трьох метрах від дверей. Четверо жінок - працівниці лікарні, а п'ята - його дружина. В руках вони притримують кисневі подушки, а чоловік голосно стогне від задухи. Пацієнт - викладач місцевого університету.

Як розповів Сергій Цинтар, головний лікар обласної лікарні, будівля стара, тому не пристосована під каталки. А пацієнтів час від часу треба транспортувати в інше відділення.

Втім, проблеми медустанови на цьому не закінчуються. Так, в "інфекціонці" нема душа і кімнати відпочинку для медиків.

"Мені соромно, коли пацієнти запитують - чому у вас немає гарячої води? Соромно за наші умови, за нашу ванну кімнату", - каже завідувачка відділенням Валентина Міндреску.

Спочатку лікарям видавали зелені "протичумні" костюми, потім халати з зав'язками на спині, потім прогумовані костюми, а нині - щось середнє між тканиною і поліетиленом. Але в них потрібно ходити чотири години, а зміна триває 24.

Тому ніхто у відділенні костюми не носить, адже все одно всі вже перехворіли.

"Ми одягали їх у лютому, березні, квітні, і що це нам дало? Все одно захворіли. І так само всі наші колеги - середній, молодший персонал", - говорить Міндреску.

В палаті інтенсивної терапії не вистачає кисню.

"Це у нас такий зволожувач, імітація, - показує Наталія на пластикову пляшку з-під "Моршинської", до якої по розвилці "спускається" кисень. Після зволоження він переходить у світло-зеленій трубці до маски, що закріплюється на обличчі пацієнта, і, відповідно, в його дихальні шляхи. Одночасно до кисню у відділенні можуть підключити тільки чотирьох пацієнтів. Втім, зараз працюють над новою розвилкою", - кажуть у лікарні.

Нагадаємо, що в Україні станом на 29 жовтня 7 342 нових випадків коронавіруса. Найбільше в Києві (+577), Харківській (+575), Хмельницькій (+478), Одеській (+416) і Львівській (+404) областях.

Раніше ми писали, що український інфекціоніст назвав точний спосіб діагностики коронавірусу.