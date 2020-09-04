Жінки справді вродливі: Девід Лінч записав відео про Україну

Культовий голлівудський режисер Девід Лінч звернувся до українців із зворушливою промовою. Він розповів, що був в Україні вже двічі, і знаходить українців чудовими людьми.

"Вони розумні, сильні, вони хороші теоретики і практики, люблять працювати і доводити справи до кінця, а ще вони знають толк в розвагах", - сказав творець "Твін Пікса" на відео, показане у Facebook UkraineNOW.

Лінч вважає, що українці розумні, сильні, вдумливі. Продюсер зізнався, що хотів би приїхати до нас ще раз, адже всі люди, яких він зустрічав у нас, чудові. Він вважає, що українські жінки дуже красиві.

Я бажаю українцям всього найкращого, - додав продюсер.

Відео: Девід Лінч зізнався в любові українкам

Раніше ми писали, що українська співачка Катерина Бужинська шокувала відвертістю про чоловіка-тирана, який змусив її зробити аборт при першій вагітності.

Також повідомлялося, що відомий продюсер розкрив справжнє обличчя Меган Маркл. Її назвали зарозумілою жінкою, яка переслідує ряд цілей.