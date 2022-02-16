Дівчина з 38-им розміром грудей шокує образом, на який витратила майже три мільйони: фото "жертви пластики"
25-річна модель з Канадb, яка називає себе Марією Магдаленою, зробила собі десяток пластичних операцій і зупинятися на цьому не збирається. Одним з її нових бажань стало - зробити ніс, як у Барбі, а очі, як у ельфа.
Про це вона повідомила фанатам Instagram і навіть показала, як виглядає після ножа хірурга. Відзначимо, що такі знімки не для людей зі слабкими нервами.
Нові "хотілки" моделі
Дивіться, на що пішла модель в гонитві за зовнішністю Барбі і образу "ельфійки".
Мері вже витратила 75 тисяч фунтів (що становить 2865780,03 грн) на екстремальні пластичні операції й опублікувала фотографію себе з опухлим і перев'язаним обличчям.
"Моя верхня губа досі ні чо*ти не рухається після операції!"- сказала вона в короткому ролику.
На знімках можна побачити дівчину відразу після операцій, вона ще повністю не відійшла, але вже публікує кадри в мережу. Крім пластичних операцій їй також подобаються татуювання, якими вкрито практично все її тіло.
Марія Магдалена зробила нові операції (фото: instagram.com/1800leavemaryalone)
Відзначимо, що дівчина радикально змінила зовнішність, дану їй природою. Зараз у неї приблизно 38 розмір грудей.
Вона вже неодноразово лягала під ніж хірурга. Вона в рази збільшила губи, груди і сідниці. Велика кількість філерів призвело до того, що рот Марії не закривається.
Подивіться, як вона виглядала перед останньою операцією.
Марія Магдалена збільшила бюст до гігантських розмірів (фото: instagram.com/1800leavemaryalone)
Протягом багатьох років Мері лягала під ніж, щоб зробити підтяжку брів, пересадку жиру, множинні операції на носі і грудях, вініри, ліпосакцію, ін'єкції в сідниці і три бразильських підтяжки сідниць.
Повідомляється, що вона прилетіла в Росію для проведення останніх операцій, тому що не змогла провести екстремальні операції в Сполучених Штатах. Про це пише The Sun.
До речі, Марія розповіла, що минулого року мало не померла під час процедури на своїй піхві. Вона так хотіла її збільшити.
"Найнезвичніша операція у мене була зовсім недавно, на моїй піхві", - зізналася вона.
Так виглядає канадська "Барбі" ((фото: instagram.com/1800leavemaryalone)
Як виглядала модель до пластики
Але так виглядала дівчина не завжди. У неї був третій розмір грудей і непогана фігура. Але їй зовсім так не здавалося. Вона виросла в побожній родині, а її батько дуже віруюча людина.
Так виглядала модель до пластики (instagram.com/1800leavemaryalone)