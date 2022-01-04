Дружина Остапчука поскаржилася на різке погіршення здоров'я: "такого ще не бачила"
Дружина відомого шоумена Володимира Остапчука Христина поскаржилася на різке погіршення здоров'я. Парі навіть довелося перервати свій відпочинок в Карпатах.
Про це Христина розповіла в Instagram-сторіз.
Вона заявила, що відчуває себе дуже погано. У неї піднялася температура до 38,7 градусів і нічим її збити не можна. Також у неї кашель і страшний головний біль.
Скріншот з Instagram
Дівчина зробила два швидких теста на COVID-19, але вони показали негативний результат. Після чого вона вирішила зробити нормальний тест і ще тест на грип.
"Вчора в такому стані я подужала дорогу в 12 годин і скажу вам - це треш. Бажаю всім бути здоровими завжди!" - зазначила Остапчук.
Тест на грип показав, що вона захворіла на грип А.
Скріншот з Instagram
"Такого я ще не бачила, коли п'єш жарознижуюче, в хорошій дозі, а вона (температура, - ред.) зростає", - написала Остапчук у новій сторіз.
Вона також розповіла, що у неї озноб переходить в жар і сильно болить тіло. При цьому їй довелося випити Ібупрофен - протизапальний препарат.
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, у вересні Христина Остапчук перенесла операцію. Вона не уточнила, що це була за операція, тільки сказала, що вона була планова.
Ми також писали про те, що Христина Остапчук заступилася за чоловіка, якого Саша Пустовіт звинуватила в скандалі з блогерами.