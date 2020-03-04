Дружина хворого коронавірусом українця прийняла несподіване рішення

Перший випадок коронавіруса в Україні зафіксували 3 березня в Чернівцях. 39-річний чоловік "підчепив" його на відпочинку в Італії, де був разом зі своєю дружиною. Зараз українець госпіталізований, а його дружина прийняла рішення на обсервацію, так як сусіди пари почали протестувати. Про це розповіла заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак.

"Я з нею спілкувалася тільки що. Жінка почувається добре. Вона не має жодних ознак вірусної інфекції", - зазначила Гусак

Дружина інфікованого чоловіка розповіла, що не покидала квартиру і не гуляла по району, як це стверджують сусіди.

"Я встигла у неї уточнити, чи дійсно це так. Вона каже, ні, ні разу не виходила, а чітко виконує пам'ятку, яку їй дали при перетині кордону. Вона запевнила, що до неї заходив отець, але не в квартиру. Він залишав їй їжу, а вона лише забирала сумку", - повідомила Наталія Гусак.

Варто відзначити, що жінка зараз почуває себе добре і у неї немає ніяких симптомів захворювання коронавірусом. У її чоловіка температура 38 градусів і кашель, він знаходиться в лікарні.

Дружину хворого українця забрали в обсервацію (ТСН)

Нагадаємо, що активіст Артем Жук з гумором розповів про ситуацію в Чернівцях. У мережі відзначили, що він дотепно розвинув паніку навколо коронавіруса в Україні.