ua ru
Пн, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кохана автора "Орла і решки" зворушила дописом про їхнє весілля: "навесні я стала сиротою, влітку - дружиною"

Новость на русском →
Понеділок 15 серпня 2022 14:55
Кохана автора "Орла і решки" зворушила дописом про їхнє весілля: "навесні я стала сиротою, влітку - дружиною" Євген Синельников і Наталія Кліпа одружилися (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український телеведучий "Орла і Решки" Євген Синельников і продюсерка компанії BADOEVTEAM Наталія Кліпа одружилися. Дружина режисера зворушила дописом про весілля з обранцем.

Новими фотографіями Наталія поділилась у свому Instagram.

Зазначимо, що 12 серпня закохані побралися у Бучі в будинку, в якому усією сім'єю ховалися від російських окупантів.

За словами Наталії, навесні вона втратила маму.

"Цей рік для України почався як чорно-біле кіно. Цього року, взимку, я стала нареченою. Цього року, навесні, я стала сиротою - я втратила маму. Цього року, влітку, я стала найщасливішою жінкою - я стала коханою дружиною", - написала вона.

Кохана автора &quot;Орла і решки&quot; зворушила дописом про їхнє весілля: &quot;навесні я стала сиротою, влітку - дружиною&quot;Дружина Синельникова розповіла про їхнє весілля (instagram.com/natashaklipa)

Також вона поділилася чорно-білими світлинами зі свята. До того ж Наталія звернулася і до свого коханого. Вона написала, що вони вірять у кохання і зовсім скоро будуть плакати від перемоги України у війні.

"Ти для мене мій всесвіт. Ми чекаємо на осінь, зиму… Якими вони будуть, ми не знаємо. Але ми віримо в кохання, віримо в силу нашої нації. І ми знаємо, що будемо скоро плакати від сліз щастя - від нашої перемоги", - додала вона.

Кохана автора &quot;Орла і решки&quot; зворушила дописом про їхнє весілля: &quot;навесні я стала сиротою, влітку - дружиною&quot;Кохана автора &quot;Орла і решки&quot; зворушила дописом про їхнє весілля: &quot;навесні я стала сиротою, влітку - дружиною&quot;Кохана автора &quot;Орла і решки&quot; зворушила дописом про їхнє весілля: &quot;навесні я стала сиротою, влітку - дружиною&quot;Кохана автора &quot;Орла і решки&quot; зворушила дописом про їхнє весілля: &quot;навесні я стала сиротою, влітку - дружиною&quot;Кохана автора &quot;Орла і решки&quot; зворушила дописом про їхнє весілля: &quot;навесні я стала сиротою, влітку - дружиною&quot;Кохана автора &quot;Орла і решки&quot; зворушила дописом про їхнє весілля: &quot;навесні я стала сиротою, влітку - дружиною&quot;

Дружина Синельникова розповіла про їхнє весілля (instagram.com/natashaklipa)

Кохана автора &quot;Орла і решки&quot; зворушила дописом про їхнє весілля: &quot;навесні я стала сиротою, влітку - дружиною&quot;Кохана автора &quot;Орла і решки&quot; зворушила дописом про їхнє весілля: &quot;навесні я стала сиротою, влітку - дружиною&quot;Кохана автора &quot;Орла і решки&quot; зворушила дописом про їхнє весілля: &quot;навесні я стала сиротою, влітку - дружиною&quot;Кохана автора &quot;Орла і решки&quot; зворушила дописом про їхнє весілля: &quot;навесні я стала сиротою, влітку - дружиною&quot;Євген Синельникова показав нові фото з весілля (instagram.com/synelnykov_yevgen/)

Раніше Синельников показував, як виглядав його будинок у Бучі після окупантів.

Також ведучий Орла і Решки розповідав про жахи блокади під Києвом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Орел и Решка
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя