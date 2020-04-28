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Чекати недовго: лікар-інфекціоніст дав оптимістичний прогноз по коронавірусу для України

STYLERКоронавірус    28.04.2020 - 16:11
Чекати недовго: лікар-інфекціоніст дав оптимістичний прогноз по коронавірусу для України
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Лікар-інфекціоніст розповів, що найближчим часом пандемія коронавірусу в Україні піде на спад

Коронавірус в Україні був діагностований у 9410 людей. З початку пандемії від ускладнень при COVID-19 померли 239 пацієнтів, майже 1 тисяча українців одужала.

Український лікар-інфекціоніст Сергій Федоренко вважає, що пандемія коронавірусу в Україні скоро піде на спад, оскільки за останній тиждень в лікарнях почала скорочуватися кількість госпіталізованих пацієнтів.

"Якщо порівнювати з минулим тижнем, то ми спостерігаємо незначне зменшення кількості надходження пацієнтів. Нам потрібно дочекатися закінчення поточного тижня, якщо така тенденція зберігатиметься, то тоді можна буде подивитися і на математичну модель досягнення піку, і на реальну, що відбувається у нас", - розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні у коментарі для Galinfo.

Він зазначив, що така ситуація спостерігається не тільки у Львові, а й в інших регіонах України. Федоренко не виключає, що можлива друга хвиля поширення захворювання і тому потрібно дотримуватися правил карантину.

"Якщо брати країни Європи, то ми бачили, що на тлі тенденції до зменшення випадків знову був стрибок зі збільшенням числа хворих, тому варто чекати. Обмеження, враховуючи практику Китаю, США і Європи, на сьогодні залишаються єдиною виправданою мірою, яка дозволяє розмежувати різні верстви населення і досягти зменшення числа хворих COVID-19. Я б радив дотримуватися карантину і залишатися вдома. Думаю, що чекати вже не довго, але варто бути свідомими та чекати вдома", - резюмував лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що інфекціоніст з Києва висловилася про необоротні наслідки COVID-19.

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