Ждать недолго: врач-инфекционист дал оптимистический прогноз по коронавирусу для Украины

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Врач-инфекционист рассказал, что в ближайшее время пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад

Коронавирус в Украине был диагностирован у 9410 человек. С начала пандемии от осложнений при COVID-19 скончались 239 пациентов, почти 1 тысяча украинцев выздоровела.

Украинский врач-инфекционист Сергей Федоренко считает, что пандемия коронавируса в Украине скоро пойдет на спад, так как за последнюю неделю в больницах начало сокращаться количество госпитализированных пациентов.

"Если сравнивать с минувшей неделей, то мы наблюдаем незначительное уменьшение числа поступления пациентов. Нам нужно дождаться окончания текущей недели, если такая тенденция будет сохраняться, то тогда можно будет посмотреть и на математическую модель достижения пика, и на реальную, что происходит у нас", - рассказал главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы в комментарии для Galinfo.

Он отметил, что такая ситуация наблюдается не только во Львове, а и в других регионах Украины. Федоренко не исключает, что возможна вторая волна распространения заболевания и поэтому нужно придерживаться правил карантина.

"Если брать страны Европы, то мы видели, что на фоне тенденции уменьшения случаев снова был прыжок с увеличением числа больных, потому стоит ждать. Ограничения, учитывая практику Китая, США и Европы, на сегодня остаются единственной оправданной мерой, которая позволяет разграничить разные слои населения и достигнуть уменьшения числа больных COVID-19. Я бы советовал придерживаться карантина и оставаться дома. Думаю, что ждать уже не долго, но стоит быть сознательными и ждать дома", - резюмировал врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что инфекционист из Киева высказалась о необратимых последствиях COVID-19.