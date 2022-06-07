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Смажений карась без кісточок: простий спосіб приготування на відео

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Вівторок 07 червня 2022 19:30
Смажений карась без кісточок: простий спосіб приготування на відео Смажений карась (колаж: Styler)
Автор: Микита Мельников

Буває таке, що хочеться смаженої річкової риби, але відразу в пам'яті з'являються неприємні спогади про безліч кісток. Через це більшість з нас відмовляється від такої смачної страви.

Про те, як посмажити карася без кісточок, розповідають на YouTube-каналі "Одесский Липован".

Секрети смаженого карася без кісток

"Є всього два секрети ідеально посмаженого карася", - розповідає автор відео.

Перший секрет - карбування тушки вздовж рибини. Треба зробити часті вертикальні надрізи гострим ножем вздовж спини та хвоста. Надрізи мають трошки не доходити до хребта.

Смажений карась без кісточок: простий спосіб приготування на відео

Карбування карася (скріншот відео)

Другий секрет - велика кількість олії, доведеної до високої температури.

Ідеальна олія буде мелодійно шкварчати, коли на неї потрапить риба. Велика кількість масла потрібна для того, щоб кістки у місцях карбування змогли приготуватися, та в результаті стати достатньо м'якими, щоб їх не помічати.

Як зазначає автор, карась не візьме зайвої олії.

Спосіб приготування смаженого карася без кісток:

  • Беремо почищеного карася
  • Робимо вздовж спини та хвоста вертикальні надрізи, які на сантиметр не доходять до хребта
  • Далі ми ретельно солимо рибу
  • Наливаємо значну кількість соняшникової олії на пательню
  • Ретельно покриваємо наших карасів сумішшю борошна та чорного перцю
  • Смажимо до хрусткої золотистої скоринки

В результаті нам залишиться лише дістати гребінь та плавники. Ніяких маленьких кісточок не має бути, лише м'ясо, хребет та задоволення!

Таким способом можна посмажити інші види риб сімейства коропових.

Зазначимо, що цей спосіб приготування ідеальний для рибин вагою до кілограма.

Як часто треба їсти рибу

Згідно з рекомендаціями Американської кардіологічної асоціації, кожна людина - діти і дорослі - мають їсти мінімум дві порції риби на тиждень.

Одна порція - це 140 грамів. Але можна і більше - від двох до чотирьох порцій, тобто 280-560 грамів на тиждень.

Більше - не рекомендується.

Чому риба така корисна

У Центрі громадського здоров'я наголошують, що риба - це високоякісний білок. У ній містяться омега-3 жирні кислоти, вітаміни D та B12 (рибофлавін). Крім цього, вона багата на кальцій, калій, фосфор та є джерелом заліза, цинку, йоду, магнію і калію.

Дослідження показують, що вживання риби й морепродуктів зменшує ризик серцево-судинних захворювань. Їсти рибу особливо корисно для здоров’я серця.

Омега-3 жирні кислоти - це ненасичені жирні кислоти, що можуть зменшити запалення в організмі. Крім цього, вони мають безліч переваг:

  • можуть зменшити артеріальний тиск та рівень тригліцеридів
  • знижують ризик інсультів та серцевої недостатності
  • зменшують нерегулярне серцебиття

Смажений карась без кісточок: простий спосіб приготування на відео

Смажені карасі (фото: facebook.com/vadim.krivoruchko)

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