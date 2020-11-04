Нардепа Жана Беленюка впіймали за переглядом фільму на засіданні Ради

Жан Беленюк дивився фільм на засіданні Верховної Ради (колаж: РБК-Україна)

Народний депутат занудьгував на засіданні Верховної Ради

Жан Беленюк, який є народним депутатом від партії "Слуга народу", дивився фільм на засіданні Верховної Ради. Журналісти помітили його за цим заняттям у середу, 4 листопада, хоча чиновник намагався міняти пози і прикривав рукою екран смартфона.

Цікаво, що Беленюк навіть надів навушники, щоб депутати в Раді, які обговорювали законопроєкти, не заважали йому насолоджуватися кінематографом. Відео з Беленюком опублікувало видання "Букви" на своїй сторінці в Facebook.

Жан Беленюк дивився фільм на засіданні Верховної Ради (відео: YouTube)

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Беленюк займається в Раді не тим чим треба. У вересні 2019 року журналісти сфотографували його, коли він заснув на засіданні Верховної Ради.

Жан Беленюк - український борець греко-римського стилю у ваговій категорії до 85 кг. Він завоював срібло на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро у 2016 році. За це він отримав квартиру в Києві на Позняках. Правда чекати довелося цілих два роки.

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко від "Слуги народу" осоромився в Раді. Народний обранець так захопився записом відео для своїх передплатників в Instagram, що не встиг проголосувати за важливі правки до резонансного законопроєкту.

Ми також писали про те, що журналісти зняли народного депутата від партії "Слуга народу" Олексія Устенко, який заснув прямо в сесійній залі Верховної Ради.