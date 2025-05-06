Ужасная находка под кроватью. Украинка в японском отеле почувствовала "странный запах" и была шокирована

Жуткая находка под кроватью

Натали Хоменко рассказала в TikTok о своем опыте проживания в одном из отелей в Токио, Япония. Она отметила, что на первый взгляд все выглядело безупречно. "Место выглядело вполне прилично: ключ-карта давала доступ только к моему этажу и моему номеру", - вспоминает она. - "В первый день все было прекрасно".

Но уже на следующий день ситуация кардинально изменилась. Женщина вернулась в номер после насыщенного дня экскурсий и даже не подозревала, что впереди ее ждет настоящий кошмар.

Вернувшись в номер около 19:30, Натали разделась и легла на кровать. Но вдруг она почувствовала резкий и неприятный запах. Сначала она предположила, что источником запаха могут быть ее волосы или постель, но очень скоро поняла - он идет из-под кровати.

Что было под кроватью

Заинтересовавшись, в чем дело, она заглянула под кровать и увидела... пару глаз, которые смотрели прямо на нее. "Я увидела мужчину под своей кроватью и начала кричать, мгновенно подскочила на ноги", - рассказывает женщина. - "Мужчина выполз из-под кровати и просто уставился в меня на три секунды. Эти три секунды казались вечностью".

После этого он тоже закричал и выбежал из номера. Натали начала звать на помощь, и гостиничный персонал вызвал полицию.

Позже под кроватью нашли зарядное устройство и USB-кабель. Женщина утверждает, что администрация отеля не смогла объяснить, каким образом незнакомец попал в ее номер.

Женщина была шокирована мужчиной под кроватью (фото: скриншот tiktok.com/@natalisi_)

Отказ ответственности и моральная травма

Самое страшное, по словам Натальи, - это осознание, что кто-то знал, что она одна в номере. Она также сообщила, что отель отказался признать свою вину, ссылаясь на то, что в здании нет камер наблюдения. Из-за нарушения безопасности женщина требовала полного возврата средств за проживание - и ее требование удовлетворили.

Однако на этом история не завершилась. Женщина рассказала, что последующие дни превратились в настоящий ад: она не могла спать, постоянно осматривалась, проверяла каждый угол в номере. Ее тревожность не утихала.

Впоследствии Хоменко обратилась в отель с требованием выплатить ей компенсацию в размере 1600 долларов за эмоциональный ущерб. Однако администрация отказалась, сославшись на отсутствие соответствующей политики, и женщина обнародовала скриншот переписки с отелем.

"Теперь я только и думаю о том, как этот человек попал в мой номер, откуда он знал, что я там одна, и как отель может не нести ответственности за столь серьезное нарушение безопасности?" - подытожила она в видео, которое уже набрало более 5,2 миллиона просмотров.