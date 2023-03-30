Ужас на Закарпатье. Родители годами насиловали дочь и снимали все на видео

На фоне резонансной истории вокруг группового изнасилования подростками 14-летней девочки на Закарпатье - стало известно о другом шокирующем случае надругательства над детьми, что произошло в этой области. Речь идет о супругах, которые неоднократно насиловали свою дочь, снимая это на мобильник.
Об этом сообщил журналист и блогер Виталий Глагола в своем Telegram.
По его словам, пара - мама 12-летней девочки и отчим - была задержана и сейчас находится под арестом. Так, подозреваемые задержаны в порядке ст.208 УК Украины. По факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.152 (изнасилование).
"Шокирующие случаи имели место в селе Калины Тячевского района. О них стало известно от самой потерпевшей девочки, которая обратилась к стражам порядка накануне, 29 марта", - говорится в публикации.
Пострадавшая рассказала о том, что отчим неоднократно насиловал его начиная с июля 2021 года. Девочка решилась раскрыть это после того, как узнала о "резонансной истории с несправедливым решением суда в "Верхневоротском изнасиловании".
Кроме того стало известно, что мать несчастной заставляла ее вступать в половой контакт с нею и отчимом.
В доме супругов-педофилов правоохранители обнаружили доказательства того, что изнасилование своего же ребенка они снимали на камеру.
Обыск в доме супругов-насильников (фото: t.me/VGlagola)
Судебно-медицинский эксперт осмотрел пострадавшую и обнаружил множественные разрывы женской плевы.
Выяснилось, что ребенка начали насиловать ее с 7-летнего возраста.
В первый раз это произошло, когда девочка возвращалась вместе с отчимом домой от гостей - тогда педофил изнасиловал ее пальцами.
"Также известно о случае, когда тот же отчим находясь на заработках, выходил по видеосвязи к жене и заставлял поочередно "удовлетворять себя пальцами" ее и несовершеннолетнюю потерпевшую", - говорится в публикации.
Журналист добавил, что при согласовании задержания правоохранители "столкнулись с непонятной позицией прокурора", который выразил сомнения в подлинности файлов и причастности отчима и матери к совершению тяжкого преступления в отношении ребенка.
В настоящее время пострадавшая девочка находится на попечении социальных работников.
Ранее сообщалось, что Закарпатская областная прокуратура обжаловала приговор суда об изнасиловании тремя парнями несовершеннолетней.
Напомним также, что отец пострадавшей девочки рассказал, что виновные уже пытались к нему обращаться за прощением.