Жах на Закарпатті. Батьки роками ґвалтували доньку і знімали все на відео

За його словами, пара - мама 12-річної дівчинки та вітчим - була затримана і зараз перебуває під арештом. Так, підозрюваних затримано у порядку ст. 208 УК України. За фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування).

"Шокуючі випадки мали місце в селі Калини Тячівського району. Про них стало відомо від потерпілої дівчинки, яка звернулася до правоохоронців напередодні, 29 березня", - йдеться у публікації.

Постраждала розповіла про те, що вітчим неодноразово ґвалтував його, починаючи з липня 2021 року. Дівчинка зважилася розкрити це після того, як дізналася про "резонансну історію з несправедливим рішенням суду в "Верхневорітському згвалтуванні".

Крім того, стало відомо, що мати нещасної змушувала її вступати в статевий контакт із нею та вітчимом.

У будинку подружжя-педофілів правоохоронці виявили докази того, що зґвалтування своєї дитини вони знімали на камеру.

Обшук в будинку подружжя-ґвалівників (фото: t.me/VGlagola)

Судово-медичний експерт оглянув постраждалу та виявив численні розриви жіночої пліви.

З'ясувалося, що дитину почали ґвалтувати її з 7-річного віку.

Вперше це сталося, коли дівчинка поверталася разом із вітчимом додому від гостей - тоді педофіл зґвалтував її пальцями.

"Також відомо про випадок, коли той же вітчим, перебуваючи на заробітках, виходив по відеозв'язку до дружини та змушував почергово "задовольняти себе пальцями" її та неповнолітню потерпілу", - йдеться у публікації.

Журналіст додав, що за узгодженням затримання правоохоронці "зіштовхнулися з незрозумілою позицією прокурора", який висловив сумніви щодо справжності файлів та причетності вітчима та матері до скоєння тяжкого злочину стосовно дитини.

Наразі постраждала дівчинка перебуває під опікою соціальних працівників.