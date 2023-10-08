Вспоминаем Нину Матвиенко. Малоизвестные факты о ее жизни

1. Нина Матвиенко выросла в многодетной семье и стала пятым ребенком среди 11. Ее сначала воспитывали старшие братья и сестры, потом она помогала родителям присматривать за младшими. А потом ее отправили в интернат, потому что родителям было трудно справляться с таким количеством детей.

Она не часто рассказывала о своем детстве, но изредка вспоминала, что оно было тяжелым - она с 4 лет пасла скот, ухаживала за младшими братьями и сестрами и даже была наймичкой в соседнем селе целое лето.

"Я в такой семье родилась, что в детстве ничего человеческого не видела. Только праздники, когда папа не был пьян и они с мамой пели" - рассказывала Матвиенко.

Ее семья жила бедно и мама в 11 лет отдала ее в школу-интернат села Потаевка Радомышльского района. И там Нине Митрофановне тоже было несладко, потому что один из воспитателей был очень суров, наказывал ее за малейшую вину, мог часами держать в углу на коленях или давал тяжелую работу.

2. До 18 лет Нина Матвиенко не знала, что такое праздновать день рождения. В интернате в этот день называли имя именинника и давали ему несколько конфет. Кстати, певицу всегда поздравляли с днем рождения 10 октября, как записано в паспорте, но на самом деле дата рождения артистки - 13 октября.

"Праздную я всегда 13 октября, перед Покровом, поскольку мама сказала, что я с самым старшим братом в один день родилась. А всем, кто родился 10-го, выдавали крупу - а я 13 родилась, и мама меня записала 10-го, чтобы получить манную крупу", - рассказала однажды артистка в интервью.

Нина Матвиенко (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)

3. Нина Матвиенко была в юности спортсменкой. В интернате занималась легкой атлетикой и акробатикой. Также она активно занималась баскетболом и волейболом и даже достигла определенных высот в спорте – в метании гранаты.

4. Много лет Нина Матвиенко не могла уехать из страны – советские власти ей это запрещали с 1969 по 1986 годы. Причина – певица была остра на язык и четко говорила, что не будет петь на русском языке.

5. Любимое блюдо артистки – украинский борщ. Также любила горячее молоко. А домашним хобби у нее было – вязание крючком.

6. Первым местом работы Нины Матвиенко стал завод "Химмаш", куда она ушла после окончания интерната. Она подавалась в женскую вокальную группу при Житомирской филармонии, но не прошла пробы. Ибо ее аутентичная манера исполнения не подходила для коллективного эстрадного пения. Вместо нее взяли другую певицу, также ставшую впоследствии известной – Раису Кириченко.

Поэтому Нина пошла работать на завод – сначала стала табельщицей, потом ученицей крановщика, потом ее перевели на копировщицу. В вокальную студию она попала только в 19 лет.

Нина Матвиенко и Петр Гончар (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)

7. Много лет Нина Митрофановна не ела мяса и не употребляла алкоголь. Но с удовольствием сама управляла автомобилем почти до последних лет своей жизни.

8. Веснянка "Разошлись тучки, глянет солнышко" – принадлежит авторству Нины Матвиенко, хотя люди считают ее народной.

9. В репертуаре певицы – более 250 народных песен и произведений украинских композиторов – колядки, щедривки, веснушки, псалмы, плачи, свадебные, колыбельные, шуточные и танцевальные песни. Есть даже академическая музыка.

10. В 1995 году Нина Матвиенко сыграла 16 спектаклей с американским театром La Mama ETC (Нью-Йорк, США). Еще она была режиссером и среди ее театрально-режиссерских работ артистки – музыкальный спектакль "Под солнцем" с участием японского танцовщика Тадаши Эндо.

11. Артистка заочно окончила филологический факультет и является автором двух биографических книг - "Ой вспашу нивку широкую" и "Уже так не будет, как есть". В советские времена активно печаталась в журналах и альманах – стихи, рассказы и эссе.

12. Муж Нины Матвиенко – известный художник Петр Гончар, сын украинского скульптора, художника и собирателя древностей Ивана Гончара.

Петр увидел Нину на концерте в Киеве в 1968 году и сказал, что она станет его женой. Впоследствии их лично познакомил Лесь Харченко из квартета "Явор". А в 1971 году пара заключила брак.

В 1972 году Нина родила сына Ивана. Он стал художником, как папа и впоследствии решил уйти в монахи. Очень скоро Нина родила второго сына – Андрея, также ставшего художником.

А в 1981 году Матвиенко родила единственную дочь – Антонину, которая пошла по стопам матери и стала певицей.

С Петром Гончаром Нина прожила в браке около 50 лет. В октябре 2021 года пара разъехалась. Петр уехал жить на дачу, а Нина переехала жить к дочери и зятю.