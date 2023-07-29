В Землю может врезаться планета Х и уничтожить все живое. Как ученые оценивают риски

Что известно о загадочной планете Х

В 1995 году впервые появилась теория, что загадочная планета Нибиру может прилететь в Солнечную систему и врезаться в Землю. Уже около трех десятилетий ученые спорят, насколько реальные такое развитие событий. Некоторые ученые уверяют, что такие риски есть, но другие исследователи отрицают такую возможность.

Свидетельство о Нибире, также называемой девятой планетой Солнечной системы, можно найти еще на древних шумерских глиняных табличках. Согласно легенде, эта планета уже однажды врезалась в раннюю Солнечную систему и создала пояс астероидов и Землю, прежде чем снова исчезнуть.

Профессор физики в Университете Астона Роберт Мэтьюз еще в 2018 году написал сжатый, но красноречивый анализ страхов, связанных с Нибиру.

"Это правда, что за пределами Солнечной системы скрываются звезды, известные как коричневые карлики, которые чуть больше планеты Юпитер. Однако риски катастрофической встречи с ними - невелики", - заявил ученый.

Что говорят приверженцы теории конца света

Писательница Нэнси Лидер выдвинула теорию, что Нибиру врежется в Землю. Она заявила об этом после того, как с ней якобы "связались инопланетяне" в 1995 году.

У нее даже появились последователи, и они заявляли, что конец света наступит в 2003 году. Но когда этого не произошло, приверженцы теории несколько раз переносили его. Последней датой судного дня должно было стать 21 июня 2020 года. Эту дату вычислили якобы с даты конца света по календарю майя - 21 декабря 2012 года.

Что думают об этом ученые

Директор Центра археоастрономии США доктор Джон Карлсон опроверг эти заявления о конце света.

"Календарь майя не заканчивался 21 декабря 2012 года, и не было предсказаний майя, которые предвещали бы конец света в этот день", - объяснил ученый.

Астробиолог NASA Дэвид Моррисон также опроверг теорию об Нибуру.

"Если бы было что-то вроде планеты, направляющейся к Земле, это уже был бы один из самых ярких объектов в небе. Каждый на Земле мог бы это увидеть. Вам не нужно спрашивать правительство, просто выйдите и посмотрите на небо. Нибиру там нет", - отметил астробиолог.

Он добавил, что календарь майя предсказал, что мир начнется заново, а не закончится, поскольку "загадочное божество по имени Болон Йокте' К'у "установит порядок в пространстве и времени" и "возродит космос".