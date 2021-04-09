Земля на 10 млн доларів. Журналісти повідомили про захоплення 8 ділянок під Києвом

Як заявляє власник ділянок, Микита Самусєв, група рейдерів здійснила захоплення шляхом маніпуляцій з документами та їх ксерокопіями, використовуючи послуги "чорних" нотаріусів.

Адвокати потерпілого стверджують, що землю переписали на жителя непідконтрольних територій, а в приміщенні нотаріальної контори не було "ні продавця, ні покупця".

Клопотання про залучення нотаріуса до дисциплінарної відповідальності згодом залишилося без розгляду. У Мін'юсті порушень у її діях не побачили.

Втім, за фактом незаконного відчуження майна за заявою Самусєва Печерське ГУ Нацполіції відкрило кримінальне провадження № 12020100060001598. З'ясувалося, що підроблені були і довіреність, і самі "договори" купівлі-продажу.

Печерський районний суд Києва 25 березня 2020 року заарештував незаконно відчужене майно в рамках кримінального провадження. Однак це не завадило новому "власнику" землі внести ділянки в статутний капітал ТОВ "БЦ Інвестбуд". Ця компанія була зареєстрована в день проведення операції в Білій Церкві, а її "власники" - зареєстровані в Макіївці.

Надалі суди кілька разів накладала арешти на земельні ділянки, як в рамках кримінального, так і цивільного провадження. Згодом поліція прийняла рішення закрити кримінальне провадження.

В результаті рейдери зняли арешт з землі в рамках кримінальної справи і спробували ще кілька разів змінити її власників. Але це не вийшло зробити через арешт у цивільній справі.

Самусєв впевнений, що на цю землю "поклали око" власники решті території цього котеджного містечка. Його власниками є ТОВ "Рейнір Бізнес Груп" і ТОВ "Комфорт-Сіті", які належать Євгену Сингаєвському і Андрію Мартинову. Як відомо, Мартинов - забудовник села Софіївська Борщагівка під Києвом.

Нагадаємо, з відкритих джерел відомо, що на ділянках, які належать до земель рекреації, "Рейнір Бізнес Груп" збирається будувати житловий будинок. Будівництво вже розпочато.

Згідно з даними слідства, компанія купила ряд об'єктів незавершеного будівництва на площі 41 га землі у ТОВ "Кватро Лізинг". Прокуратуру зацікавив той факт, що "Кватро" продали землю через 6 днів після отримання її від Козинської селищної ради.

При цьому справа розслідується за "посадовою" статтею про перевищення влади, тобто найімовірніше, стосується зловживань чиновників щодо виділення рекреаційних земель під забудову.